Příští rok skončí platnost nejstarších karet Lítačka. Obnovit je nepůjde

Matouš Waller
  12:07
V příštím roce definitivně skončí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna za nové se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či online, nová karta vyjde na padesátikorunu.

Lítačky z roku 2016 přestanou příští rok platit. Cestující je budou muset vyměnit. | foto:  Michal Šula, MAFRA

Organizace ROPID, která v hlavním městě a Středočeském kraji řídí fungování Pražské integrované dopravy, počátkem prosince upozornila na blížící se konec platnosti části karet Lítačka. Vyprší kartám vydaným v roce 2016.

Přesné datum konce platnosti však lze ověřit. Kartu pak půjde vyměnit libovolně během celého roku 2026, a to hned dvěma způsoby.

Jak ověřit, do kdy karta Lítačka platí

Expirační lhůty karet

Aktuálně vydávané karty mají sedmiletou platnost. Ty vydané do konce února 2020 měly jen čtyřletou a poté prodlouženou.

Karty Lítačka, které bude v příštím roce potřeba vyměnit, jsou označené datem expirace v roce 2020. Provozovatel systému jejich platnost v minulosti automaticky už prodlužoval o tři roky, letos však u těchto karet ke stejnému kroku nepřistoupí.

Skutečný termín vypršení platnosti je potřeba zkontrolovat. Ověření data expirace a případnou nutnou výměnu karty lze provést na některém z kontaktních míst, případně online.

Termín platnosti karty Lítačka ve stejnojmenné aplikaci
Vyznačení konce platnosti karty Lítačka po přihlášení do webové aplikace

Datum expirace karty Lítačka ve stejnojmenné mobilní aplikaci (vlevo) a v uživatelském účtu na webu.

V mobilní aplikaci Lítačka je platnost karty vyznačena hned vedle jejího čísle v menu s kupony (Nastavení –> Moje kupóny). Vidět je také po přihlášení do účtu na oficiální stránce Lítačky (záložka Moje identifikátory v levém menu).

Jak kartu prodloužit

Lítačku, které vypršela expirace, již prodloužit nelze, musíte ji vyměnit. Stejně jako u ověření platnosti existuje více možností i pro samotnou výměnu karty.

Co přinést s sebou:

  • doklad totožnosti,
  • starou kartu Lítačka,
  • barevnou průkazovou fotografii.

Fotografii nebudete potřebovat jen na vybraných přepážkách, kde vás při výměně vyfotí. Možností je také použití fotografie z databáze, pokud je stále aktuální.

O výměnu lze osobně žádat v zákaznickém centru ve Škodově paláci v Jungmannově ulici v Praze nebo na prodejních místech DPP v metru. Žádost lze podat na celkem jedenácti místech v hlavním městě.

Na území Středočeského kraje je pak čtrnáct prodejních míst, kde lze žádat o výměnu karty na počkání. Expresní vydání karty umožňuje i zákaznické centrum ve Škodově paláci a vybraná prodejní místa DPP.

Podání žádosti online

O něco pohodlnější možností je podání žádosti o výměnu karty Lítačka elektronickou cestou. Po přihlášení do účtu na oficiálních stránkách lze novou kartu objednat vyplněním jednoduchého formuláře.

Co je k žádosti potřeba:

  • doklad totožnosti (při převzetí karty),
  • digitální průkazová fotografie,
  • číslo karty Lítačka s končící platností.

Je také možné použít fotografii z databáze, pokud je stále aktuální. Lítačku lze obdobným způsobem objednat i skrze stejnojmennou mobilní aplikaci.

Hotovou kartu si budete moci přijít osobně vyzvednout po výzvě na některé z kontaktních míst v Praze. Druhou možností je zaslání karty poštou do vlastních rukou – na zadané číslo přijde SMS se sledovacím číslem.

Kolik výměna stojí a jak dlouho trvá

Výše poplatku za výměnu se odvíjí od rychlosti doručení. Při standardní žádosti má provozovatel systému na vydání třicet dní. Zároveň uvádí, že karty stíhá vyrábět a doručovat do dvou týdnů od podání žádosti.

  • Běžná lhůta – 50 Kč (na místě/online)
  • Expresní vydání – 100 Kč (na místě)

Uvedené ceny platí pouze při výměně karty kvůli konci platnosti. V ostatních případech jsou ceny dvojnásobné. Padesát korun zůstává jen při objednání karty online. Za doručení poštou se neplatí nic navíc.

Koho se konec platnosti Lítačky netýká

Příští rok expirují také už jednou prodloužené karty vydané v roce 2019. Těch se však nutnost výměny netýká, neboť organizace ROPID avizovala jejich další tříleté prodloužení.

Lítaček vydaných v jakýkoli jiný rok se současné opatření netýká a jejich majitelé nebudou v příštím roce výměnu muset řešit. Novější karty mají automaticky delší datum expirace – těm vydaným po únoru 2020 platnost končí až počátkem roku 2027.

Opatření se rovněž netýká cestujících, kteří jako identifikátor používají jiné fyzické doklady – například In Kartu Českých drah či bezkontaktní platební kartu – nebo mobilní aplikaci Lítačka, jejíž platnost jako identifikátoru je neomezená.

Co se stane, když kartu nevyměním

Organizátor hromadné dopravy PID upozorňuje, že karty, jejichž platnost skončila, přestanou fungovat a nebude je možné využívat jako identifikátory například během revize jízdenek.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Scheinherr: Za rozkopanou Prahu může „spící“ primátor. Hřib svádí vinu na ANO

Nejčtenější

Policejní kolos uvázl na kraji Prahy ve škarpě. Vytahoval ho velký vyprošťovač

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel policejní ostřikovač. (2. prosince...

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel v úterý večer policejní stříkač. Zasekl se, mnohatunový kolos tak ze škarpy vytahovali hasiči za pomoci velkého vyprošťovače. Nikdo se při události nezranil.

Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)

Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Zásahovka vtrhla k zabarikádovanému muži, v bytě měl kanystr s hořlavinou

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Po více než třech hodinách vyjednávání se policisté dostali do bytu v pražských Malešicích, kde se zabarikádoval muž a hrozil zapálením budovy. Třiatřicetiletého muže zajistili a předali...

Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány

Shořel pneuservis ve Strašnicích, škoda je 200 milionů. V garážích byly i...

Noční požár pneuservisu z pátku na sobotu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle dosavadních zjištění byla příčinou...

Příští rok skončí platnost nejstarších karet Lítačka. Obnovit je nepůjde

Lítačka není pro dva.

V příštím roce definitivně skončí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna za nové se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či online,...

10. prosince 2025  12:07

Stavební trh se přehřívá. Developeři očekávají, s čím přijde chystaná vláda

Žižkov nově. Parková čtvrť a další rezidenční projekty změní podobu Žižkova,...

Výjimečný je odbyt nových bytů. Jenže výstavba a povolování staveb váznou. Vyhlídky na dostupné bydlení zůstávají dál nevalné, upozorňují odborníci z developerské branže. Kdo si bude chtít v příštích...

10. prosince 2025  11:30

Zmatený rozsudek bez důkazů. Odvolací soud vrátil případ děkanky hradecké univerzity

Děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Alena Myslivcová...

Případem údajného vynášení informací o veřejných zakázkách univerzit, ve kterém čelí obžalobě děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alena Myslivcová Fučíková, se bude muset...

10. prosince 2025  10:49

Řidič najel v Novodvorské na obrubník, auto se po nárazu převrátilo na střechu

V ulici Novodvorská najel řidič na obrubník, auto skončilo na střeše. (10....

Nehoda osobního automobilu ve středu ráno na několik desítek minut zablokovala provoz v Novodvorské ulici v Praze, když řidič najel na obrubník a auto se i s ním po nárazu převrátilo na střechu....

10. prosince 2025  8:36,  aktualizováno  10:09

Obhájce proti neporaženým. S Galatasaray přijíždí do Prahy i exkapitánka Oblaková

Teja Oblaková, Dorka Juhászová a Ayse Cora Yamanerová (zleva) z Galatasaraye

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstoupí ve středu do nadstavbové části Euroligy, v níž obhajují titul. Na domácí palubovce přivítají dosud neporažený Galatasaray Istanbul. Proti tureckému týmu, kde od...

10. prosince 2025

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

9. prosince 2025  19:52,  aktualizováno  23:23

Nymburk schytal v Baku stovku, postup v Lize mistrů se odkládá

Jaromír Bohačík z Nymburka se chystá ke střele v zápase se Sabahem.

Nymburští basketbalisté padli v 5. kole Ligy mistrů na palubovce týmu Sabah Baku 87:105 a zkomplikovali si boj o postup ze základní skupiny B. Svěřenci trenéra Orena Amiela prohráli v soutěži...

9. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  23:07

Nevěnoval se dostatečně řízení, najel do příkopu a převrátil kamion na bok

Řidič nákladního vozu sjel v Měšicích do příkopu u silnice. (9. prosince 2025)

Nedostatečná pozornost se v úterý večer vymstila řidiči kamionu, který vinou špatného soustředění sjel do příkopu u silnice. Událost se obešla bez zranění, policie ji na místě vyřešila blokovou...

9. prosince 2025  22:29

Ne, ne, ne. Rylichovi se v Baku hledaly chyby snadno, myslí na výhru ve Francii

František Rylich z Nymburka útočí v zápase v Sabahu.

Nymburský František Rylich litoval po porážce v basketbalové Lize mistrů na hřišti Sabahu Baku 87:105 nevydařeného výkonu. Klíčem podle třiadvacetiletého hráče byly doskoky, v nichž Středočeši...

9. prosince 2025  21:32

1:9, největší debakl Youth League. Mladí slávisté proti Tottenhamu zcela selhali

Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým...

Slávističtí fotbalisté do 19 let v závěrečném 6. kole ligové fáze Youth League prohráli v Londýně s Tottenhamem 1:9. Navzdory debaklu Pražané díky dalším výsledkům postoupili do vyřazovací části. Pět...

9. prosince 2025  16:41,  aktualizováno  18:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Urážel, hajloval, vystrčil zadek, pak mě bodl, líčil cizinec. Agresor se omluvil

Obžalovaný Petr Zemánek u Městského soudu v Praze (9. prosince 2025)

Čtyřicetiletý Petr Zemánek se v úterý u Městského soudu v Praze omluvil Bělorusovi, kterého se podle obžaloby pokusil na jaře na radotínském nádraží usmrtit poté, co si spletl jeho národnost s...

9. prosince 2025  17:50

Začala revitalizace hřbitova bláznů. Vznikne tu i expozice s příběhy pohřbených

Kaple na Bohnickém ústavním hřbitově před revitalizací (9. prosince 2025).

Radnice Prahy 8 v úterý zahájila rekonstrukci kaple na Bohnickém ústavním hřbitově, která je první etapou plánované revitalizace celého areálu. V kapli vznikne expozice o historii hřbitova a prostor...

9. prosince 2025  17:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.