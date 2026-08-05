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Spolek uložil u koně časovou schránku. V den výročí vydání slavného alba Beatles

Vítězslav Bureš
  13:29
Pod dlažbou rekonstruovaného Václavského náměstí bude ukryto poselství příštím generacím. Sdružení Nového Města pražského, které se o prostor vedle slavné sochy sv. Václava stará, sem uložilo takzvanou časovou schránku. Na tři desítky různých předmětů mají vypovídat o životě v dnešní době.

Turisté se zastavovali, někteří vytáhli mobily, aby si akci vyfotili. Nechápali, co se děje.

To když zástupci Sdružení Nového Města pražského vyšli ze dveří domu, kde mají kancelář a v symbolickém průvodu nesli přes půl metru dlouhou a osm kilogramů těžkou plastovou krabici.

Zástupci Sdružení Nového Města pražského balí tzv. časovou schránku, kterou následně uložili do jámy pod budoucí dlažbu rekonstruované horní části Václavského náměstí. (5. srpna 2026)
Zástupci Sdružení Nového Města pražského balí tzv. časovou schránku, kterou následně uložili do jámy pod budoucí dlažbu rekonstruované horní části Václavského náměstí. (5. srpna 2026)
Část předmětů, které zástupci Sdružení Nového Města pražského uložili do časové schránky a následně vložili do jámy pod budoucí dlažbu rekonstruované horní části Václavského náměstí. (5. srpna 2026)
Zástupci Sdružení Nového Města pražského uložili pod budoucí tramvajovou trať na Václavském náměstí v Praze časovou schránku s poselstvím pro příští generace. (5. srpna 2026)
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Aby ji po několika krocích uložili do připravené jámy v těsném sousedství sochy svatého Václava v rekonstruované části Václavského náměstí a díru hlubokou 1,7 metru symbolicky zasypali.

„Říkali jsme si, čím se pátý srpen zapsal do historie. Pak jsme zjistili, že v tento den před 60 lety vydali Beatles své slavné album Revolver. A my sem teď ukládáme poselství příštím generacím,“ řekla při improvizované slavnosti Monika Vlková, výkonná ředitelka sdružení.

Část předmětů, které zástupci Sdružení Nového Města pražského uložili do časové schránky a následně vložili do jámy pod budoucí dlažbu rekonstruované horní části Václavského náměstí. (5. srpna 2026)

Pak byla konkrétnější. „Neměli jsme moc možností výběru termínu, ten i místo uložení nám vlastně poradil stavbyvedoucí s ohledem na postup stavebních prací,“ rozvedla myšlenku s tím, že za pár dní už toto místo mezi pátou a šestou lípou vlevo od sochy bude kompletně zrekonstruované.

Krabice o rozměrech 60 x 40 x 23,5 centimetru byla pečlivě zabalená do průhledné fólie. Stejně jako předměty v ní uchované, i ony jsou poctivě zakonzervované ve fóliích. Ty ale nikdo z více než desítky přihlížejících na místě nespatřil.

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„Je v tom asi třicet různých předmětů. Jsou to dary od členů našeho spolku a pak různých spolupracujících organizací, městských firem jako TSK, dopravní podnik, městské části, policie a tak dále,“ pokračovala.

Nechybějí mince, denní tisk z tohoto prvního srpnového týdne, trička, odznáčky, různé vzkazy či soutěžní návrhy architektů na novou podobu Václavského náměstí. Jak později zjistil redaktor iDNES.cz, v krabici se nachází i kladívko či půllitr.

Zástupci Sdružení Nového Města pražského balí tzv. časovou schránku, kterou následně uložili do jámy pod budoucí dlažbu rekonstruované horní části Václavského náměstí. (5. srpna 2026)

Dvacetistránková zpráva i dlažební kostka

Předměty doplňuje asi dvacetistránková zpráva s textem o tom, jak se v dnešní době žije.

A nejkurióznější předmět? „Nejspíš dlažební kostka ze spodní části náměstí z doby před současnou rekonstrukcí,“ popsala Vlková.

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Podle člena spolku Richarda Hese krabice obsahuje také flash disky s digitální stopou či svědectví o době, kdy světu vládl covid. „Je tam popsáno, jak se změnil život lidí v centru Prahy či jaký to mělo vliv na činnost firem,“ dodal.

Spolek doufá, že schránka bude z dlažby vyňata až za několik desítek let. Odhaduje, že další rekonstrukce by tu mohla proběhnout až za půl století. „Ale může to být také za rok, kdo ví,“ zamyslela se Vlková.

Za jak dlouho si myslíte, že bude časová schránka od sochy sv. Václava vyjmuta?

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Sdružení Nového Města pražského zastupuje od roku 2005 obyvatele, firmy, obchody, hotely, restaurace a rezidenty na Václavském náměstí a v jeho okolí. Jeho posláním je péče o toto místo a koordinace péče o veřejná prostranství v centru Prahy.

Rekonstrukce horní části Václavského náměstí a stavba nové tramvajové trati by měla být hotová příští rok v létě.

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