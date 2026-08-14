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VIDEO: Nové kanály, asfalt i svodidla. To je 43 dní rekonstrukce Kbelské v časosběru

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  13:10
Kbelská ulice v Praze prošla rekonstrukcí a opět po ní jezdí auta bez omezení. Důležitá dopravní tepna se opravovala 43 dní, o dva dny méně, než se při startu plánovalo. Podívejte se na časosběrné video, které zachycuje průběh prací.

Kompletní rekonstrukce klíčové spojnice proběhla ve dvou etapách bez jakýchkoliv provozních či technologických komplikací. „Při té rekonstrukci se opravilo všechno. Celkově jsme tu komunikaci dali do stoprocentního stavu,“ řekl redakci iDNES.cz generální ředitel Technické správy komunikací Filip Hájek

První auta projíždějí po zrekonstruovaném druhém pásu Kbelské ulice v Praze. (13. srpna 2026)
Symbolické zprovoznění i druhého z opravených pásů Kbelské ulice v Praze. (13. srpna 2026)
Kbelská ulice po rekonstrukci (13. srpna 2026)
Kbelská ulice po rekonstrukci (13. srpna 2026)
56 fotografií

Během každé z etap se celoplošně odfrézovalo stávající asfaltové souvrství o tloušťce 20 až 24 cm a znovu položilo přibližně 45 tisíc tun nových vysoce odolných asfaltových směsí.

Konec omezení. Na Kbelskou se po rekonstrukci vrátila auta, o dva dny dřív

Souběžně se dělala úprava a výměna svodidel v celém 3,9 km dlouhém úseku, sanace podkladu s vyztužením geomřížemi, výměna některých uličních vpustí a osazení těžkých kanalizačních poklopů třídy F900, které unesou až 90 tunovou zátěž.

S dokončením stavebních prací na Kbelské se během několika příštích dnů zruší všechna přidružená dopravní opatření zavedená kvůli zajištění plynulosti veřejné dopravy na objízdných trasách v okolních městských částech.

Celebrity kanály. Na Kbelské jich opraví přes 150, osazují je nejodolnějšími poklopy

Odstraněny budou vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy MHD v ulicích Prosecká, Vysočanská, Čimická či Ďáblická a upravená světelná signalizační zařízení se navrátí do standardního režimu řízení provozu, zmizí i provizorní okružní křižovatka Budovatelská a všude, kde byly zrušeny, se vrátí dělicí ostrůvky.

Třetí fáze nebude tak dlouhá

Kbelskou čeká ještě třetí etapa rekonstrukce, která by se měla uskutečnit na podzim.

„Díky předstihovým pracím se už část podařilo udělat, ty nájezdové rampy na Cínoveckou na D8, ale tam už nebude docházet k zásadnímu omezování provozu,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.

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