Referenda v Čáslavi a Kladně: voliči rozhodnou o osudu skládky i hazardu

Aleš Kubelka
  10:07
Část obyvatel regionu bude mít na začátku října v rukou víc než „jen“ složení Poslanecké sněmovny v příštích čtyřech letech. Společně s parlamentními volbami se totiž ve středních Čechách uskuteční několik místních referend. Ta nejsledovanější budou v Čáslavi a v Kladně.
Skládka v Čáslavi

Skládka v Čáslavi | foto: ČTK

9 fotografií

Zatímco v největším městě kraje budou voliči rozhodovat o budoucnosti hazardu, v rodišti režiséra Miloše Formana dostanou šanci vyjádřit se k rozšíření skládky odpadu. Výsledky těchto plebiscitů přitom mohou mít zásadní vliv na příjmy obou měst a přeneseně i na život a finanční zatížení obyvatel.

Skládka zůstane, peníze zmizí

Historicky první referendum v Čáslavi rozhodne o rozšíření tamní skládky komunálního odpadu. Jeho zastánci včetně vedení města upozorňují na hrozbu výpadku příjmů, který je pro město na Kutnohorsku naprosto zásadní.

„Všichni se shodneme na tom, že skládka není nic hezkého. Ale když už tady stojí, je naší povinností z ní získat maximum financí do rozpočtu. Pokud by se obyvatelé vyslovili proti záměru společnosti AVE, znamenalo by to roční výpadek příjmu 50 milionů korun, které využíváme na investice. A pokud se budeme bavit o době po rozšíření skládky, tak ta by nám měla přinést v horizontu následujících dvaceti let nejméně miliardu korun,“ řekl iDNES.cz starosta Čáslavi Jaromír Strnad.

V Čáslavi se točí špinavé miliardy. Obří rostoucí skládka „smrdí“ nejen místním

Před možnými ekonomickými důsledky referenda, prostřednictvím kterého se část obyvatel i opozičních politiků snaží zamezit rozšíření skládky, varoval místní podnikatel Jaroslav Vaňátko.

Ten proto založil občanskou iniciativu „Budoucnost Čáslavi je ve Vašich rukou“. „Někteří občané si neuvědomují, že ať už dopadne referendum jakkoliv, skládka bude fungovat dál. Jediný rozdíl je v tom, že město přijde o veškeré příjmy z poplatků,“ poukázal Vaňátko.

Podle propočtů jeho iniciativy by uzavření skládky znamenalo výrazné zdražení života čáslavských obyvatel. „Poplatky za odpady by se jim totiž mohly zdvojnásobit, daň z nemovitosti vzrůst až trojnásobně. To ostatně říkají analýzy, které si nechalo udělat město. Každá rodina by tak mohla zaplatit o tisíce korun ročně víc. V ohrožení však bude i čáslavská nemocnice, která dostává od provozovatele skládky pět milionů korun ročně. Obávám se, že bez nich hrozí omezení služeb, nebo dokonce zavření špitálu,“ upozornil Vaňátko.

Odpůrci stavby na Ryžovně u Božího Daru uspěli. Referendum bude, rozhodl soud

Radnice si navíc stanovila jako jednu z podmínek pro navýšení kapacity skládky výstavbu jihozápadního obchvatu Čáslavi, s čímž společnost AVE souhlasila.

„Tato podmínka je pro nás před rozšířením skládky nepřekročitelná,“ potvrdil Strnad.

Odpůrci záměru se naopak obávají nárůstu dopravy, zdravotních rizik, zápachu a dalších nepříznivých vlivů. Patří mezi ně i bývalý starosta Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny). „Dominantou města se dnes bohužel stala skládka. Záměr dvojnásobně ji rozšířit je podle mě vztyčený prostředníček všem občanům,“ namítl Málek.

Zákaz heren? Díl druhý

V Kladně budou lidé zkraje října rozhodovat již ve druhém referendu o zákazu heren. To první se konalo v roce 2023 současně s tehdejšími prezidentskými volbami. Přibližně deset tisíc z nich tehdy podpořilo zákaz hazardu, zatímco tři tisíce obyvatel hlasovalo proti tomuto návrhu.

Přestože většina účastníků referenda byla pro zákaz, nebylo platné, protože se jej zúčastnilo pouze 26 procent oprávněných voličů, zatímco zákon požaduje alespoň 35 procent.

Krajský soud ale poté rozhodl o neplatnosti plebiscitu. Žalobu podala Iniciativa Kladno bez hazardu, jejíž členové jsou i opozičními zastupiteli. Ti poukazovali například na to, že Kladno zaplatilo informační kampaň proti referendu z veřejných peněz. Soud poté nařídil uspořádat plebiscit znovu spolu s parlamentními volbami.

Jen na vymezených adresách

„Mezi hlavní rizika spojená s tvrdým hazardem patří vznik závislosti, rozpady rodin hráčů, ztráty bydlení, zvýšená kriminalita v okolí heren a další související sociálně patologické jevy,“ argumentovala opoziční zastupitelka města Anna Gamanová (STAN).

Po referendu chystají studii a mění okna. Koupená zbrojnice slouží jen jako sklad

Magistrát nicméně fungování heren a kasin na území města již reguluje; mohou být pouze na dvanácti vymezených adresách. „Přitom v minulosti jich bylo asi 130. Příjmy z hazardu do rozpočtu činí přibližně sto milionů korun. Proto upřednostňujeme cílenou regulaci heren před jejich úplným zákazem,“ namítl primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

V Krči zasahovali policisté i vyjednavač. Muž před nimi utekl na střechu

Pražští policisté vyjížděli v neděli okolo poledne do pražské Krče. Oznamovatel jim ohlásil, že ublížil jiné osobě. V bytě ale policisté zraněného ani zbraň nenašli, jeden muž před nimi utekl na...

14. září 2025  12:33,  aktualizováno  13:40

Dálnice D11 u Jiren byla kvůli osazení nosníků nového mostu 18 hodin zavřená

Dálnice D11 u Jiren poblíž Prahy je po osazení nosníků nového mostu opět plně průjezdná. Provoz v obou směrech se podařilo obnovit v neděli hodinu po poledni. Úplná uzavírka začala v sobotu v 19:20 a...

14. září 2025  10:03,  aktualizováno  13:30

