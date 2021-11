Dodávka u Čáslavi vjela do cesty kamionu, její řidič na místě zemřel

Tah mezi Kutnou Horou a Čáslaví ráno zablokovala tragická nehoda u Církvice. Řidič dodávky vjel z neznámých důvodů do protisměru a naboural do kamionu. Šestačtyřicetiletý řidič menšího vozu nehodu nepřežil, vrtulník transportoval do nemocnice také jeho mladou spolujezdkyni.