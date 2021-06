Praha 1 otevře průchod pod Smetanovým nábřežím, bude tam i občerstvení

Čapadlo je u schodiště vedle budovy Hollaru a propojuje nábřeží s Divadelní ulicí. Původně bylo určeno k zachytávání (“čapání“) splavovaných vorů z řeky. Navazuje na něj prostranství s posezením přímo u řeky.

Celý prostor se začne postupně otevírat lidem od poloviny příštího týdne, provozovatelé čapadlo ještě zařizují vybavením a plánují program. V této sezoně bude provoz řídit firma Michala Řepky, v hudebním světě známého jako Mike Trafik. Program by měl být podle něj co nejklidnější i kvůli přítomným zvířatům. „Plánujeme dělat velice komorní akustické koncerty tak, aby souzněly s řekou a okolím,“ řekl.

Dodal, že v sortimentu neplánuje prodávat tvrdý alkohol. Prostor by měl být podle něj otevřen denně od brzkého rána do 22:00 a možnost zapojit se do programu dostane kdokoliv.

Provozovatele pro tuto sezónu vybrala ve výběrovém řízení městská firma Trade Centre Praha (TCP), která má na starosti náplavky. Smlouvu má zatím do října, podle kurátora pražských náplavek z TCP Petra Hozmana bude o dalším postupu rozhodnuto na podzim i na základě zkušeností s provozem.

Průchod vlastní městská Technická správa komunikací (TSK), která jej dříve pronajímala restauraci. Podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) měl provozovatel ve smlouvě zakotveno, že má zajistit průchod čapadlem, což však neplnil a využíval ho jako neprůchozí zázemí. Kromě toho byl koncept podniku zaměřený hlavně na turisty, což neodpovídá představám nynějšího vedení města.

Starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN) uvedl, že Praha 1 ve spolupráci s městem u vstupu do průchodu umístila tři historické lampy a kameru, která monitoruje vstup. Zmínil také čapadlo, které je o kus dál u tramvajové zastávky Karlovy Lázně. To měla městská část v plánu také zpřístupnit, musela by však k tomu pokácet vzrostlý javor. Proti záměru se zvedla vlna nevole, takže strom nakonec zůstane.

Starosta nicméně řekl, že od nyní zpřístupněného průchodu by v budoucnu mohla vést dřevěná lávka k druhému, který podle něj bude možné zpřístupnit alespoň do dvou třetin ve směru od řeky a vytvořit tam kulturní prostor. Z nábřeží tam radnice chce po dohodě s památkáři vést schodiště, dodal Hejma.

Radní města Hana Třeštíková (Praha Sobě) také zmínila, že město chystá kulturní program na samotném Smetanově nábřeží, kde dříve zrušením jednoho pruhu od křižovatky s Národní rozšířilo prostor pro pěší.