Bývalého starostu Zlatníků policie stíhá za zneužití pravomoci

Kriminalisté prověřují i další zakázky a prodeje obecního majetku za desítky milionů, uvedl dnes server Seznam Zprávy.
Středočeští kriminalisté nyní bývalého starostu obvinili, v případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí tři roky až deset let vězení.
„Zahájili trestní stíhání jedné fyzické osoby, kterou obvinili ze spáchání zločinu zneužití pravomoci úřední osoby,“ sdělila serveru policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
|
Starosta podezřelý z tunelování položil funkci, hospodaření obce prověří audit
„Nemám žádnou informaci. Naposledy jsem vypovídal na policii v létě 2024. Od té doby mě nikam nepředvolali,“ uvedl Rezek, který v červnu 2024 skončil po 30 letech ve funkci.
Nová silnice do průmyslové zóny, za kterou obec společně s developerskou společností zaplatily přes dva miliony korun, částečně vedla i po pozemku místní obyvatelky, která ale nedala souhlas.
Podle policistů tehdejší starosta věděl, že vznikne bez předchozího stavebního povolení a stavební úřad může rozhodnout o jejím odstranění.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz