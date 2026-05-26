Bývalého starostu Zlatníků policie stíhá za zneužití pravomoci

Autor: ,
  11:41
Bývalého starostu Zlatníků-Hodkovic Jiřího Rezka policie stíhá za zneužití pravomoci a více než dvoumilionovou škodu. Podle policistů věděl, že buduje silnici do místní průmyslové zóny bez stavebního povolení, soutěže a souhlasu majitelky pozemku.

Jiří Rezek, ještě coby starosta Zlatníků Hodkovic na snímku z roku 2013, kdy stál s plakátkem u značky obce na příjezdové komunikaci do obce, aby upozornil na dělení dotací z EU. | foto: Státní veterinární správaČTK

Kriminalisté prověřují i další zakázky a prodeje obecního majetku za desítky milionů, uvedl dnes server Seznam Zprávy.

Středočeští kriminalisté nyní bývalého starostu obvinili, v případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí tři roky až deset let vězení.

„Zahájili trestní stíhání jedné fyzické osoby, kterou obvinili ze spáchání zločinu zneužití pravomoci úřední osoby,“ sdělila serveru policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Starosta podezřelý z tunelování položil funkci, hospodaření obce prověří audit

„Nemám žádnou informaci. Naposledy jsem vypovídal na policii v létě 2024. Od té doby mě nikam nepředvolali,“ uvedl Rezek, který v červnu 2024 skončil po 30 letech ve funkci.

Nová silnice do průmyslové zóny, za kterou obec společně s developerskou společností zaplatily přes dva miliony korun, částečně vedla i po pozemku místní obyvatelky, která ale nedala souhlas.

Podle policistů tehdejší starosta věděl, že vznikne bez předchozího stavebního povolení a stavební úřad může rozhodnout o jejím odstranění.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

