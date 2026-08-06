Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Býval to Karlák, vršek Václaváku, dnes je to Anděl. Frydrych nejen o drogových uzlech

Jana Sobíšková
  10:00

Fotogalerie2 Premium

Jakub Frydrych, dlouholetý šéf Národní protidrogové centrály. | foto:  Petr Topič, MAFRA

V metropoli je více lidí, kteří zneužívají léky předepisované při léčbě závislosti na opiátech, než uživatelů heroinu. „Měl by se změnit zákon o léčivech,“ popisuje ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych, podle kterého se nelegální nakládání s těmito léky obtížně prokazuje.

Jak vypadá drogová mapa Prahy?
Město není homogenní. Můžeme ho rozdělit na několik velkých uzlů, kde dochází k vyšší koncentraci uživatelů drog, zejména rizikových injekčních. Pamatuji si už asi pět takových míst. Šmelí se tam s léky a je to provázané s drobnými krádežemi a různými podvůdky. Bývaly to Holešovice, náměstí Republiky, Palmovka. Když se tam bezpečnostně zatlačí, tak se to někam přesune. Býval to Karlák, vršek Václaváku, dnes je to například okolí stanice metra Anděl, kde je koncentrace uživatelů navázaná na substituční léčbu.

Abychom přeprodej dokázali řádně zdokumentovat, musí nám někdo vypovědět, že od někoho léčivo kupoval nebo někomu prodával. To logicky nikdo neudělá. Musíme si to sami natočit.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

OBRAZEM: Hladina Orlíku klesá. Plavci to mají dál, vystupují trosky zaniklých staveb

Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)

Orlická přehrada během posledního týdne přišla o další metr vody a její hladina klesla pod 340 metrů nad mořem. Vodohospodáři pokračují v odpouštění vody kvůli posílení průtoků na dolním toku Vltavy...

Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado

John Mercado slaví se spoluhráči ze Sparty gól na 2:1 proti Lyonu v předkole...

Zápas plný příběhů, zvratů i vzrušujících okamžiků. Sparťanští fotbalisté v boji o Ligu mistrů nadchli, ale zatím udělali první ze čtyř složitých kroků. Na cestě do Champions League musí zvládnout...

Klimatizace nejde. Řidiči tramvají řekli dost, po nadávkách od lidí vylepují cedule

Premium
Řidiči některých pražských tramvají informují cestující, že jim nefunguje...

V tramvaji číslo 9 je šestatřicet stupňů a potící se cestující buší na řidiče, ať laskavě zapne klimatizaci. To byla do poloviny tohoto týdne pravidelná scéna v některých pražských soupravách. Jak...

Na pražském Střeleckém ostrově začal festival LGBT+ lidí Prague Pride

Prague Pride začala na pražském Střeleckém ostrově (3.srpna 2026)

Šestnáctý ročník festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) Prague Pride začal v pondělí na pražském Střeleckém ostrově. Vyvrcholením týdenní akce bude duhový průvod, který projde...

Býval to Karlák, vršek Václaváku, dnes je to Anděl. Frydrych nejen o drogových uzlech

Premium
Jakub Frydrych, dlouholetý šéf Národní protidrogové centrály.

V metropoli je více lidí, kteří zneužívají léky předepisované při léčbě závislosti na opiátech, než uživatelů heroinu. „Měl by se změnit zákon o léčivech,“ popisuje ředitel Národní protidrogové...

6. srpna 2026

V Hranické propasti utonul špičkový potápěč. Tělo záchranáři vyzvedli z hloubky 186 metrů

V Hranické propasti utonul ve středu 5. srpna 2026 jeskynní potápěč.

V Hranické propasti na Přerovsku ve středu při průzkumném ponoru utonul potápěč. O jeho úmrtí informovala Speleologická záchranná služba i středočeští hasiči, u nichž pracoval. Muž se podle...

6. srpna 2026  8:40,  aktualizováno  9:42

Praha se probudila do nejteplejšího rána v Česku

Český hydrometeorologický ústav informoval o čtvrtečních ranních teplotách. (6....

Noc ze středy na čtvrtek byla nejteplejší v Praze. Uvedli to meteorologové na sociálních sítích a řekli také proč. V severovýchodní části metropole naměřili přes 25 stupňů Celsia.

6. srpna 2026  8:11

V počtu prázdninových rekonstrukcí vede Praha 4. Přidává se oprava tratě do centra

ilustrační snímek

Nejsledovanější letošní akce představují opravy Kbelské, Plzeňské a zúžení severojižní magistrály. V počtu akcí ale vede Praha 4. Na jejím území se do konce prázdnin uskuteční 19 rekonstrukcí. Navíc...

6. srpna 2026  7:18

Požár na Benešovsku je dohašený, dohled skončil. Hasiči další chaty uchránili

Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna...

Velitel hasičů ve středu večer vyhlásil likvidaci rozsáhlého požáru v Křečovicích na Benešovsku. Dohled skončil a místo si převzal majitel. Dohašování posledních ohnisek skončilo dopoledne, ale...

5. srpna 2026  8:41,  aktualizováno  20:29

Z nouze trefa? Mackovi radil Pogba, obědval s Buffonem. Teď osvěžil Spartu

Premium
Roman Macek ze Sparty během utkání s Lyonem.

Když se na něj jako na patnáctiletého kluka jezdili do Zlína vyptávat skauti z mnichovského Bayernu a následně si ho vyhlédli kolegové z Juventusu, nejspíš by nevěřil, že svůj první zápas pod...

5. srpna 2026

V Kolovratech srazil vlak ženu, zraněnou ji našli až s pomocí vrtulníku

ilustrační snímek

V pražských Kolovratech srazil odpoledne vlak ženu. Po nehodě byla při vědomí, řekl policejní mluvčí Jan Daněk. Provoz na trati mezi Říčany a Uhříněvsí byl zhruba 90 minut přerušený. Obnoven byl...

5. srpna 2026  17:40,  aktualizováno  18:17

Kvůli havárii jsou tisíce lidí z Veleslavína bez pitné vody, zásobují je cisterny

ilustrační snímek

V Praze 6 v oblasti Veleslavína je kvůli havárii potrubí bez pitné vody asi 5 500 lidí. Náhradní zásobování zajišťují cisterny rozmístěné v ulicích, na některých stanovištích se vydává balená voda....

5. srpna 2026  17:11,  aktualizováno  17:30

Policie prověřovala elektrokola. Jeden ze strojů ukázal rychlost až 60 kilometrů

Pražští policisté kontrolovali elektrokola (5. srpna 2026)

Dopravní policisté v Praze kontrolují elektrokola, motokola, mopedy, elektrokoloběžky a motocykly se šlapadly. U několika z nich zjišťovali, zda splňují zákonné podmínky pro provoz na silnici....

5. srpna 2026  16:51

Soud potvrdil muži z Prahy 18 let vězení a ústavní léčení za ubodání seniorky

Pravomocně odsouzený Adam Egrt, který zavraždil seniorku, odchází ze zasedání...

Za ubodání devadesátileté sousedky v jejím pražském bytě si Adam Egrt odpyká 18 let vězení. Trest mu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl mužovo odvolání. Obhajoba poukazovala na to,...

5. srpna 2026  14:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ODPÍSKÁNO: Penalta proti Spartě? Pro sudího viditelné držení, říká expert

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Drželi se navzájem a pak uklouzli? Došlo k přestupku ještě před pokutovým územím? Nebo šlo o neoddiskutovatelný faul sparťanského obránce Adama Ševínského na Loïse Opendu z Lyonu? Jeden z...

5. srpna 2026  13:30

Spolek uložil u koně časovou schránku. V den výročí vydání slavného alba Beatles

Zástupci Sdružení Nového Města pražského uložili pod budoucí tramvajovou trať...

Pod dlažbou rekonstruovaného Václavského náměstí bude ukryto poselství příštím generacím. Sdružení Nového Města pražského, které se o prostor vedle slavné sochy sv. Václava stará, sem uložilo...

5. srpna 2026  13:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.