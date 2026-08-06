Jak vypadá drogová mapa Prahy?
Město není homogenní. Můžeme ho rozdělit na několik velkých uzlů, kde dochází k vyšší koncentraci uživatelů drog, zejména rizikových injekčních. Pamatuji si už asi pět takových míst. Šmelí se tam s léky a je to provázané s drobnými krádežemi a různými podvůdky. Bývaly to Holešovice, náměstí Republiky, Palmovka. Když se tam bezpečnostně zatlačí, tak se to někam přesune. Býval to Karlák, vršek Václaváku, dnes je to například okolí stanice metra Anděl, kde je koncentrace uživatelů navázaná na substituční léčbu.
Abychom přeprodej dokázali řádně zdokumentovat, musí nám někdo vypovědět, že od někoho léčivo kupoval nebo někomu prodával. To logicky nikdo neudělá. Musíme si to sami natočit.