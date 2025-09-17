Praha má málo městských bytů, dostupné bydlení se stává nedosažitelným

Štěpánka Pavlína Borská
  9:46
Vídeň má 420 tisíc městských bytů a společně s družstvy vlastní 42 % všech bytů ve městě. V Berlíně je 370 tisíc obecních bytů a Varšava spravuje 81 tisíc bytů. Z hlavních měst okolních států překonala Praha s 29 836 byty pouze Bratislavu, která má 1 870 městských bytů. Nicméně rozlohou dvakrát menší Brno má takových bytů jen o 1 836 méně než metropole.
U Botiče. PDS míří i do Vršovic.

U Botiče. PDS míří i do Vršovic. | foto: Kuba+Pilař architekti

Podoba bytového domu Vršovická v Praze 10
Starší a žádoucí. Zájem stoupl o bydlení v Praze 7.
Praha na Smíchově postaví městské byty, budou i pro matky samoživitelky.
Praha na Smíchově postaví městské byty, budou i pro matky samoživitelky.
9 fotografií

Podle analýzy IPR (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) na jeden obecní byt v Praze připadá přibližně 47 obyvatel a tyto byty tvoří přibližně 4,1 % všech bytů v metropoli. Městských bytů podstatně ubylo po revoluci a privatizaci. Později úbytek pokračoval pomalejším tempem, až se téměř zastavil. Na druhou stranu ale těchto bytů nepřibývá.

„Jen mezi lety 2011 a 2024 se obecní bytový fond v Praze snížil o více než polovinu. V posledních několika letech je však patrné téměř úplné zastavení poklesu počtu obecních bytů,“ stojí v analýze.

Městské byty pro pět skupin

Na 7 250 bytů, které spravuje magistrát, dosáhne především pět skupin lidí, pokud splní stanovené podmínky.

Byty ve správě radnic

  • Praha 2 – 3 002
  • Praha 3 – 1 793 (aktuálně z nich opravuje 107)
  • Praha 4 – 1 893
  • Praha 5 – 800
  • Praha 6 1- 333 (volných je 64, 19 se rekonstruuje)
  • Praha 7 – 672 (z toho se opravuje 11 bytů)
  • Praha 8 – 1 190 (obsazenost je 81 %)
  • Praha 9 – 605
  • Praha 10 – 3 200
  • Praha 14 – 3 630

„Tyto byty slouží zejména k podpoře různých cílových skupin – například zaměstnancům podporovaných profesí, jako jsou učitelé, hasiči, policisté, zdravotníci a sociální pracovníci, seniorům, lidem v bytové nouzi, osobám se zdravotním postižením, ale i dalším zájemcům prostřednictvím otevřených výběrových řízení a aukcí,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Podle dva roky starého usnesení radních má 10 % bytů náležet seniorům, stejný počet lidem se zdravotním postižením a 20 % lidem v sociální tísni. 15 % bytů by měly využívat mladé rodiny a 35 % má být pro vybrané profese.

Klesající sleva na nájmu

Městské byty zahrnují i ty startovací, tedy určené pro mladé rodiče do 35 let. Nemusí být sezdaní, ale je nutné, aby spolu pečovali o jedno nezletilé dítě. O startovací byt mohou žádat i jednotlivci nebo pěstouni, kteří se starají o děti. Podle Hofmana nelze sdělit počet startovacích bytů, protože je město neeviduje samostatně.

Lidé v městských bytech nebydlí zdarma, ale platí zvýhodněný nájem, jak určili radní. Jeho výše se liší podle toho, k jaké skupině patří. Nejvíce snížený nájem mají lidé v sociální tísni, potom senioři a lidé se zdravotním postižením. Sleva meziročně klesá. Podporované profese slevu na nájmu nemají, ale zaplatí méně, než kdyby si pronajímali komerční byt.

Nedostupná Praha. Vlastní byt tu vyjde na 15 ročních mezd, dohání Amsterdam

Základní výše nájemného za jeden metr čtvereční záleží na poloze bytu. Je to 183,08 koruny v centru a přilehlých čtvrtích. Průměrně velká garsonka o výměře 25 metrů čtverečních vyjde měsíčně na 4 577 korun. V ostatních částech metropole se platí 147,37 korun za jeden metr čtvereční, tudíž 3 684 korun za modelovou garsonku.

Loni v dubnu ale radní odhlasovali zvýšení nájemného o inflaci. Letos se počítá s roční mírou inflace 2,4 %.

Také na 22 586 bytů, které spravují městské části, nedosáhne každý. Například Praha 5 obecní byty pronajímá stejným skupinám lidí jako magistrát, a navíc azylantům. Praha 10 je poskytuje žadatelům, jejichž čistý příjem je po odečtení normativních nákladů na bydlení v Praze menší než čtyřnásobek příslušného životního minima nebo se mu rovná.

Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce

Praha 3 podle svého mluvčího Petra Habáně pronajímá většinu svých bytů starousedlíkům, tedy nájemníkům se smlouvou na dobu neurčitou. Zbytek bytů městská část provozuje v režimu podporovaného bydlení.

Oproti tomu ve Vídni, která podporuje dostupné bydlení od začátku 20. století, má možnost žít v městském bytě každý, kdo nevydělává více než v přepočtu necelých 106 tisíc korun měsíčně.

Městský developer ještě nestaví

Výstavbu nových městských bytů s dostupným nájmem má na starosti Pražská developerská společnost (PDS). Ta sice funguje už pět let, jenže zatím nic nepostavila ani nestaví. Šest projektů s 450 byty čeká od loňska na vydání stavebního povolení.

„V roce 2025 a 2026 zahájí PDS u dalších projektů s cca 1 400 byty povolovací proces a nadále budou pokračovat intenzivní práce na koordinaci a přípravě velkých rozvojových území – zejména v lokalitách Nové Dvory, Dolní Počernice,“ nastínil Petr Urbánek, ředitel PDS.

Městská příspěvková organizace plánuje během následujících deseti let postavit šest až osm tisíc obecních bytů s dostupným nájmem. Nejblíž dokončení je projekt v Nových Dvorech. „Teď nás čeká soutěž projektanta a rychlý postup k povolením,“ uvedl minulý týden primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

Nejčtenější

Praha kývla na stavbu nejvyššího českého mrakodrapu, podobného vraku obří lodi

Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje developerská firma Trigema. Změnu schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali...

VIDEO: Tvrdé přistání na pražském letišti. Airbus z Londýna zavadil o ranvej

Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Železniční most na Výtoni se bourat nebude. Projde rekonstrukcí, přibude kolej

Plány na výstavbu nového mostu na pražské Výtoni jsou u konce. Organizace UNESCO v hodnocení dopadu výstavby nového mostu a přenesení původní památkově chráněné konstrukce uvedla, že nejvyšší...

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

Slavia - Bodö/Glimt v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie vstupují do ligové fáze Ligy mistrů. Jejich prvním soupeřem bude v Edenu norský tým Bodö/Glimt. Kde můžete zápas 1. kola nejprestižnější pohárové soutěže sledovat živě?

17. září 2025  10:22

Praha má málo městských bytů, dostupné bydlení se stává nedosažitelným

Vídeň má 420 tisíc městských bytů a společně s družstvy vlastní 42 % všech bytů ve městě. V Berlíně je 370 tisíc obecních bytů a Varšava spravuje 81 tisíc bytů. Z hlavních měst okolních států...

17. září 2025  9:46

Karlovarská série na Spartě trvá. Frodl: Nejezdíme sem jak beránek na porážku

Už je z toho tradice. A pro sparťanské fanoušky rozhodně ne příjemná. Jejich oblíbený hokejový tým totiž doma opakovaně selhává s Karlovými Vary. Tak jako ve čtvrtém extraligovém kole, kdy Pražané...

16. září 2025  22:48

Její zápasy v české lize jsou někdy jako hra kočky s myší. Kouč Bodö/Glimt o Slavii

Když se norští žurnalisté zeptali stopera Josteina Gundersena, proč si před zápasem na Slavii obarvil vlasy na blond, vedle sedící trenér Kjetil Knutsen mu skočil do řeči. „Ať má jakoukoli barvu,...

16. září 2025  19:34

Talent pro Spartu? Vojta pálí i letos: Sebevědomí mi dodává reprezentace

Jen to nezvojtit! Matyáš Vojta loni ve fotbalové lize parádně našlápl a teď chce potvrdit, že nešlo o náhodný výstřel. Mladé pušce z Mladé Boleslavi se na životní sezonu daří navazovat, letošní čtyři...

16. září 2025

ANO má v Praze šanci být „na dostřel“ SPOLU. Kandidátku vede druhý muž hnutí

Sám v metropoli před dvanácti lety jako krajský lídr pohořel, letos do boje o pražské voliče Andrej Babiš (ANO) posílá svou pravou ruku Karla Havlíčka (ANO).

16. září 2025  17:58

Davy dětí s mobily oblehly korunovační klenoty, pak je překvapil prezident

Výstava korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu je v úterý a ve středu vyhrazena pro školní skupiny. V úterý se mezi žáky však nečekaně objevil také prezident Petr Pavel. Vstoupil...

16. září 2025  13:39,  aktualizováno  16:01

Dramatická nehoda policie v Praze. Auto skončilo na boku, na kola ho vrátili svědci

Policejní auto v úterý skončilo na boku po srážce s jiným osobním vozidlem na křižovatce ulic Nádražní a U lihovaru na pražském Smíchově. Nádražní ulice byla uzavřená a jezdilo se přes Strakonickou,...

16. září 2025  12:55,  aktualizováno  15:33

OBRAZEM: Výtoňský most vyvolával emoce už před více než 150 lety

Podoba nového železničního mostu přes Vltavu pod Vyšehradem vyvolávala již od poloviny 19. století stejně jako dnes mnoho sporů a diskusí. Uvažovalo se nejprve o dřevěné konstrukci, nakonec ale...

16. září 2025  15:06

Šéf poděbradské zemědělky jitří emoce. Pedagogové a žáci požadují jeho rezignaci

Premium

Výpovědi učitelů, petice, demonstrace i osočování z výhrůžek. Střední zemědělskou školou v Poděbradech zmítá spor mezi jejím ředitelem Radimem Keithem a částí rodičů, studentů a učitelů. Ti šéfovi...

16. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pokus o vraždu manželky jateční pistolí. Odvolací soud snížil řezníkovi trest

Vrchní soud v Praze v úterý snížil trest muži z Kolína, který se loni pokusil zavraždit svou manželku střelou z jateční pistole. Krajský soud mu původně uložil 15 let vězení. Odvolání obžalovaného...

16. září 2025  13:59

Gang vyrobil pervitin za šest milionů korun, svojí opatrností mátl kriminalisty

Kriminalisté zadrželi organizovanou skupinu, která podle nich vyrobila minimálně šest kilogramů pervitinu za zhruba šest milionů korun. Gang měl osm členů a vedl ho soudně trestaný recidivista. Sedm...

16. září 2025  13:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.