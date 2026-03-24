Do dvou let povolení na tři tisíce bytů, Praha chce krotit krizi dostupného bydlení

Jan Bohata
  10:56
O stavební povolení na další více než tisícovku bytů požádá letos Pražská developerská společnost (PDS), která je příspěvkovou organizací hlavního města. Společně s dalšími projekty, které se připravují, by tak Praha mohla mít do roku 2028 asi tři tisíce bytů s vydaným stavebním povolením. Vyplývá to z aktuálních údajů, které dnes představilo vedení hlavního města a PDS. Nové byty by měly přispět ke zmírnění krize dostupného bydlení v Praze.
Ilustrační foto. | foto: Profimedia.cz

„K prvnímu balíku 450 bytů, pro které PDS již požádala o stavební povolení, má letos přibýt dalších 1 500 bytů. Spolu s velkými projekty na Nových Dvorech by v optimálním průběhu mohlo hlavní město na konci roku 2028 mít povolení pro až tři tisíce bytů,“ vysvětlil Petr Hlaváček (TOP 09), náměstek primátora pro územní rozvoj.

Nejblíže realizaci je rezidenční komplex v Peroutkově ulici v Praze 5. Další obytné komplexy se chystají na Černém Mostě, Dolních a Horních Počernicích a dalších lokalitách.

„Posunula se též příprava komplexu ve Skloněné ulici v Praze 9, kde vznikne 152 bytů,“ vysvětlila Alexandra Udženija (ODS), náměstkyně primátora bydlení a sociální problematiku.

Výstavbu velkých rezidenčních komplexů v metropoli brzdí několik faktorů. V Praze obvykle trvá příprava a realizace od akvizice sedm až deset let. Z toho jen menší část, zhruba dva až tři roky, připadá na samotnou výstavbu. „Potýkáme se s různými byrokratickými překážkami,“ upozornila Udženija.

Narážela tím například na režim zákona o zadávaní veřejných zakázek. Ten oproti soukromému sektoru zpožďuje přípravu o rok až dva. Problém představují také změny stavebního zákona.

„Spravujeme 90 hektarů pozemků napříč Prahou, připravujeme třicet projektů ve dvaceti lokalitách. Počítáme s výstavbou až 10 tisíc bytů v horizontu patnácti let,“ shrnul Petr Urbánek, ředitel PDS.

Prostor pro výstavbu 300 tisíc bytů by měl zajistit nový územní plán hlavního města. Z toho 60 až 70 tisíc bytů by mělo být městských. Dokument se má schvalovat v květnu.

