Jedním z řešení současné bytové krize by teoreticky mohly být městské byty, které vlastní magistrát a městské části. To by jich ale musely mít dost a musely by být způsobilé k bydlení, což mnohdy nejsou. Právě nevyhovující stav či probíhající rekonstrukce jsou nejčastější příčinou toho, že jsou volné byty prázdné.

Pokud by tedy o větší z nabízených bytů projevil zájem jen jeden člověk a získal ho s minimálním možným nájemným, musel by měsíčně platit pouhé čtyři tisíce korun.