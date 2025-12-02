Developeři v Praze letos ve 3. čtvrtletí zahájili výstavbu jen asi šesti set bytů, což je oproti stejnému období roku 2024 pokles o 75,6 procenta. Počet dokončených bytů se snížil zhruba o třetinu na 1 110. Vyplývá to z listopadové analýzy Českého statistického úřadu (ČSÚ).
„V mezikrajském srovnání došlo k největšímu meziročnímu poklesu počtu zahájených bytů právě v Praze. Tento pokles byl zapříčiněn zejména menším počtem zahájených bytů v bytových domech,“ uvedla Jana Podhorská z oddělení informačních služeb pražské krajské správy ČSÚ.
