Dostupné bydlení. Praha rozšíří možnost čerpání z fondu, přestaví i ubytovnu

  14:22
Praha umožní městským částem čerpat ze svého fondu rozvoje dostupného bydlení i na projektovou přípravu bytových projektů. Zřídí také dotační titul pro městské části na nástavby a dostavby budov. Schválili to městští zastupitelé. Pražský magistrát také koupí za 180 milionů korun ubytovnu ve Stodůlkách a využije ji pro účely sociálního bydlení.
Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí kvůli vysokým cenám bydlení. Vedení magistrátu chce proto navyšovat počet městských nájemních bytů, a zajistit tak dostupné bydlení například pro lidi ve složité sociální situaci nebo zástupce profesí zásadních pro chod metropole. Fond rozvoje dostupného bydlení zřídil magistrát v roce 2015, slouží k financování bytových projektů městských částí.

„Dostupné bydlení a výstavbu obecních bytů mají v programu všechny strany napříč spektrem, je potřeba začít konat,“ řekl po jednání předseda kontrolního výboru a šéf pražské buňky opozičního ANO Ondřej Prokop. Dodal, že možnosti čerpání z fondu jsou nyní nastaveny zbytečně restriktivně a nezahrnují například financování projektové přípravy nebo rekonstrukce bytů a konverze budov na bydlení.

Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce

Náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN) předložil protinávrh, který zahrnuje rozšíření možnosti čerpání z fondu na přípravu projektové dokumentace či studií pro stavbu bytů. To zastupitelé schválili, stejně jako Prokopův návrh zřídit dotační program pro financování nástaveb a pravidelné předkládání zprávy zastupitelstva o čerpání peněz z fondu a počtu nových bytů.

Posledním schváleným bodem usnesení zastupitelé uložili Hlaváčkovi, aby předložil ke schválení přepravovaný nový pražský územní plán do konce volebního období.

ANO kromě toho neúspěšně navrhlo i řadu dalších opatření, jako je navýšení fondu rozvoje dostupného bydlení o půl miliardu letos a poté pravidelně o miliardu ročně. To by podle radní Alexandry Udženije (ODS) bylo zbytečné, protože ve fondu je nyní půl miliardy korun, což je dostatečné. „I kdybychom tam zítra dali tu miliardu, tak ji nemáme za co utratit, je to zbytečné gesto,“ řekla.

Hnutí dále bez úspěchu navrhlo zřízení zvláštního fondu na kauce a první nájmy pro mladé do 35 let s bezúročnými zápůjčkami splatnými do tří let nebo vytvoření katalogu typových projektů modulárních domů, který by zjednodušil a zrychlil výstavbu.

V Praze už se nežije blaze. Drahé bydlení sráží životní úroveň, mladí se stěhují pryč

Po roce 1991 přešlo do majetku města zhruba 194 tisíc bytů, následovaly však privatizace, které městský fond zredukovaly o 85 procent. Nyní má město zhruba 29 800 bytů, z toho 22 600 spravují městské části a 7 200 magistrát. Město k přípravě vlastních bytových projektů v roce 2020 založilo příspěvkovou organizace Pražská developerská společnost, která na městských pozemcích připravuje desítky projektů, ve kterých by v dalších letech mělo vzniknout 6 až 8 tisíc městských nájemních bytů.

Z ubytovny budou byty

Pražský magistrát koupí za 180 milionů korun ubytovnu ve Stodůlkách a využije ji pro účely sociálního bydlení. Během čtvrtečního jednání to schválili městští zastupitelé. V objektu se podle schváleného dokumentu nachází 45 ubytovacích jednotek a jeden komerční prostor, přičemž je v dobrém stavu s možností ho okamžitě začít využívat pro účely města.

Kdo chce žít v Praze, bere i drahé vlastní bydlení. Stoupají také nájmy

„Jestli nám něco chybí v rámci sociálních služeb, tak jsou to místa na ubytovnách,“ řekla náměstkyně primátora Udženija. Dodala, že kupní cena sice převyšuje znalecký posudek, který hodnotu nemovitosti stanovil na asi 165,6 milionu korun, ale s ohledem na dobrý stav budovy je odkup i tak vhodný.

„Tento objekt je opravdu ve velmi dobrém stavu a nevyžaduje žádné další investice,“ uvedla náměstkyně. Doplnila, že ubytovna bude sloužit k ubytování lidí ve složité sociální situaci. „Nepředpokládám však, že tam budou matky s dětmi, protože je to v lokalitě, která k tomu není vhodná,“ doplnila.

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

Komplikace na Pražském okruhu. Nehoda kamionů uzavřela Cholupický tunel

Nehoda dvou nákladních aut a odstraňování jejích následků uzavřela v pondělí odpoledne zhruba na hodinu Cholupický tunel na Pražském okruhu ve směru k dálnici D7. Před 14. hodinou bylo místo nehody...

15. září 2025  14:05,  aktualizováno  14:20

Nedostali se na střední školu, co dál? Na brigádu pozor, varují odborníci

Na pracovní úřad se v srpnu nahlásilo 370 absolventů a mladistvých. Neúspěšní uchazeči o střední školu ale nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají, protože zatím nepracovali ani neplatili pojištění.

15. září 2025

Muž s kuší vyděsil lidi v kladenské nemocnici. Báli se, že má střelnou zbraň

Pozornost na sebe v pondělí dopoledne upoutal muž, který chodil po kladenské nemocnici s kuší trčící z igelitové ho pytle. Lidé se obávali, že má střelnou zbraň. Na místě proto zasahovala městská i...

15. září 2025  12:26

Hotelové impérium Kellnerových se rozrůstá, PPF kupuje Diplomat v Dejvicích

Investiční skupina PPF rozšiřuje své hotelové portfolio. K pražským hotelům Hilton a Four Seasons nově přibude i dejvický Diplomat. Ten realitní odnož PPF Real Estate koupí za 73 milionů eur (v...

15. září 2025  12:21

Referenda v Čáslavi a Kladně: voliči rozhodnou o osudu skládky i hazardu

Část obyvatel regionu bude mít na začátku října v rukou víc než „jen“ složení Poslanecké sněmovny v příštích čtyřech letech. Společně s parlamentními volbami se totiž ve středních Čechách uskuteční...

15. září 2025  10:07

Nefungovaly mi nohy, uznal Fortelný. Pomůže proslov zkušeného Krejčího?

Zaujal geniální gólovou nahrávkou Matěji Pulkrabovi, teplické ligové soužení však ani rekrut z Jablonce Jan Fortelný zastavit nedokázal. „Bylo hodně znát, že jsem vypadl z herního vytížení a dlouho...

15. září 2025  9:58

Tolik ztrát, tolik špatných rozhodnutí. Kouč Priske o první ligové porážce v sezoně

Ocenil soupeře. „Vítězství chtěli víc než naši kluci,“ řekl trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske. Krátce po nedělní porážce v Hradci Králové (1:2), která pro jeho tým byla v současném ligovém...

15. září 2025  6:58

Muž kradl v obchodě a vytáhl na člena ochranky nůž. Oba skončili v nemocnici

Pražští policisté v neděli večer vyjížděli k případu krádeže a s ní spojenou potyčkou v obchodním domě Metropole Zličín. Zadržený muž kradl v obchodě s drogistickým zbožím, údajně mělo jít o parfémy,...

14. září 2025  21:30

