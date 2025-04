Praha chce stavět tisíce dostupných bytů. Povolení má zatím jen pro desítky

Na úřadech či na projekčních prknech se v různém stupni příprav nacházejí desítky dalších velkorysých stavebních záměrů s tisícovkami městských bytů. Jejich dokončení ovšem lze očekávat až v následující dekádě.

Rozjet výstavbu dostupného městského bydlení, a tím pomoci řešit vleklou krizi v této sféře, chce PDS, tedy pražská příspěvková organizace. „Každý byt se počítá,“ uvedla Alexandra Udženija (ODS), náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a bydlení.

Stovky bytových jednotek zatím prošly různými fázemi schvalovacího procesu loni. „Zatím jsme požádali o stavební povolení pro dva projekty. V Praze 5 v Peroutkově ulici a pro záměr s názvem Jalový Dvůr v Praze 4. Zásadní změny proběhly u územního plánu pro Nové Dvory,“ popsal aktuální situaci Petr Urbánek, ředitel PDS.

V přípravě je větší projekt na městských pozemcích v Dolních Počernicích, kde podle plánů ve dvou fázích vznikne přes 800 bytů a také škola. Pro první část s asi 250 byty PDS loni požádala o územní rozhodnutí a letos počítá s žádostí o stavební povolení.

„V roce 2025 a 2026 zahájíme u dalších projektů s cca 1 400 byty povolovací proces a nadále budeme pokračovat v intenzivní práci na koordinaci a přípravě velkých rozvojových území – zejména v lokalitách Nové Dvory, Dolní Počernice,“ potvrdil Urbánek.

Nedostatek trvá

Pokud magistrát dokončí majetkové transakce ohledně pozemků s dopravním podnikem, odstartuje také intenzivní příprava rozvoje území na Palmovce.

„Deficit bytů existuje, stavět by se jich mělo devět tisíc ročně, to se ale neděje. Komplikované jsou zákony i státní správa,“ vysvětlila Udženija. Vedení města proto hledá pro urychlení bytové výstavby různé cesty. Na pozemku v Praze 13 chce například zkusmo výstavbu zadat „na klíč“ vysoutěžené developerské firmě.

„Bude to ale hlavní město, kdo bude mít celý proces v rukou a diktovat si podmínky,“ řekla náměstkyně. Veřejnou zakázkou na vybudování zmiňovaného objektu by mělo zastupitelstvo řešit do konce dubna.

Na obytnou zónu s tisíci byty se má změnit území v Letňanech na konečné metra linky C, kde exprimátor Pavel Bém předpokládal vznik olympijského areálu. „Jednání o výkupu pozemků se státem se významně posunulo,“ uvedla Udženija.

Projekty PDS: 1 400 bytů. U šesti bytových projektů v roce 2025 až 2026 požádá PDS o vydání stavebního povolení.

450 bytů. PDS již loni požádala o stavební povolení pro šest bytových projektů.

2 100 bytů. Už 17 bytových projektů odsouhlasili pražští radní.

6 tisíc až 8 tisíc bytů. Počet investičních akcí města, které připravuje PDS v 60 projektech. Zdroj: PDS.

Výhodu této lokality pro přerod na obytnou zónu představuje též dobrá dopravní dostupnost. Tato oblast by mohla výhledově využívat i vlaky. Plánovači totiž uvažují o vzniku terminálu Praha-sever u dálnice D8 mezi ulicemi Veselská a Kostelecká.

Dostat bytovou výstavbu do tempa mají pomoci také další novinky. „Letňany jsou vhodným místem pro prefabrikaci, typizaci a racionalizaci výroby,“ sdělil k tomu Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní rozvoj.

Stavět by se mělo systémem Design-Built. Jde o „sériovou“ výrobu podobnou panelové, která umožnila v 70. a 80. letech vznik tisícovek nových bytů. Samozřejmě ve výrazně vyšší kvalitě a o poznání nižší energetické náročnosti. Dokončení nové čtvrti v Letňanech je však podle expertů záležitostí příští generace.

Smělé plány

Vedení hlavního města by rádo oživilo také družstevní výstavbu. „K tomu je nutné upravit podmínky podpory podle nové legislativy. To by se mělo zvládnout do letních prázdnin,“ uvedl k tomu Hlaváček. Metropole již staví bytový projekt na Černém Mostě, jehož záměr vznikl ještě před založením PDS v roce 2020.

Výstavba tisíců dostupných bytů vyžaduje podle expertů z realitní a developerské branže právě zapojení měst. PDS má zásadní plány se stavěním na 70 hektarech.

Jde o přibližně šest desítek projektů s šesti až osmi tisíci jednotkami napříč metropolí. Integrální součást přípravy větších komplexů představují také školní zařízení a mix sociálních a zdravotních služeb.

V hlavním městě podle aktuálních dat z letošního února začalo vznikat 1 477 bytových jednotek, nejvíce v rámci ČR. Dokončeno jich však bylo dosud jen 76, což je naopak jeden z nejhorších výsledků v rámci všech krajů ČR.