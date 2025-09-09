Pronajmout si dům? Rarita. Ceny v Praze a Středočeském kraji výrazně rostou

Pavel Svačina
  11:00
Nekoukat jen mezi panelákové stěny, ale mít zahradu nebo dokonce bazén, zatoužil dvaačtyřicetiletý manažer Martin z Mladé Boleslavi. Pro svou pětičlennou rodinu se však marně snaží najít rodinný dům k dočasnému bydlení. „Najít pěkný dům na pronájem za alespoň trochu rozumnou cenu je prakticky nemožné,“ stěžuje si.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ahr

Na koupi domu nemá ani přes dostatečný příjem potřebné miliony a hypotéku si brát nechce. „Mám kontrakt v jedné firmě, ale jen na tři roky, pak se nejspíš přesuneme do Prahy, proto se tady nechci vázat hypotékou,“ dodává Martin.

Sami realitní specialisté přitom potvrzují, že rodinné domy k pronájmu se stávají stále větší raritou.

„Dlouhodobě sledujeme růst poptávky po tomto typu nájmu. I přes to, že se počet nabídek zvýšil, se jedná v porovnání s nájmy bytů stále o velmi úzký segment,“ vysvětluje Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz.

Protože je nabídek rodinných domů oproti bytům výrazně méně, nájemné u těchto nemovitostí rychle roste – za posledních pět let se zdvojnásobilo. Nejvyšší ceny jsou v Praze a ve Středočeském kraji.

Bytů je málo. „Klasické“ nájmy cenově dohánějí bydlení v rukou velkých investorů

Nedosáhnou na hypotéku

Zatímco v lednu 2021 činila průměrná cena za pronájem rodinného domu v České republice 129 korun za metr čtvereční, o čtyři a půl roku později v červenci 2025 je to již 263 korun, což představuje nárůst o 104 procent. Kdo by si chtěl pronajmout dům v Praze, musí si připravit dokonce 326 korun za metr čtvereční, ve středních Čechách 281 korun.

Mohou za to i rostoucí ceny domů, na které začíná být hypotéka tak vysoká, že si ji může dovolit stále méně lidí.

Vysoké úrokové sazby a přísnější podmínky hypotečního financování v letech 2022 až 2024 zpřístupnily hypotéky pouze úzké skupině bonitních žadatelů. Lidé, kteří by si v minulosti nemovitost bez větších obtíží koupili, dnes zůstávají v nájmu.

Zejména rodiny, které touží po vlastním domě, tak volí „náhradní řešení“ v podobě pronájmu rodinného domu. Tím vzniká tlak na omezený segment trhu, kde nabídka dlouhodobě neroste.

Zatímco developerská výstavba bytů k nájmu alespoň ve větších městech probíhá, výstavba rodinných domů určených k pronájmu prakticky neexistuje. Většina nabídky pochází od individuálních vlastníků, často jde o domy získané dědictvím nebo po stěhování majitelů jinam.

I při vyšších cenách poptávka převyšuje nabídku. „Klienti se nás často ptají na možnost pronájmu domů, ale musíme být upřímní, že nabídka je omezená a konkurence vysoká. Nemovitost se pronajme během několika dnů. Dům v rozumné lokalitě za méně než 30 tisíc korun měsíčně je výjimkou,“ vysvětluje Monika Lukášová, realitní makléřka a ředitelka projektu Realiťák roku.

Byt v Praze stojí už 18 ročních platů, v Berlíně 11. Srovnání nájmů ale překvapí

Nájmy rostou také u bytů

Dříve pronájmy domů bývaly typické pro zahraniční pracovníky, například německé manažery mladoboleslavské automobilky, kteří si v regionu nebo v Praze obvykle pronajímají rodinné domy.

„Dnes jde ale o běžnou poptávku českých domácností, které chtějí kvalitnější životní prostor, ale zároveň nemají možnost si nemovitost koupit,“ říká Ondřej Hon ze společnosti CEMAP – cenové mapy.

Růst nájmů ovšem realitní odborníci pozorují stále více také u běžných bytů. I v tomto případě se v posledních letech odrazil růst úroků hypoték a tím pro mnohé nedostupná výše splátek. Během posledních pěti let došlo k nárůstu nájemného o více než 70 korun za metr čtvereční.

Vysoká poptávka se koncentruje v oblastech s přímým spojením na Prahu, například v Kladně, Brandýse nad Labem či Říčanech, kde si nájemní bydlení hledají mladí lidé, páry i pracovní migranti.

Majitelé, kteří svůj byt takto nabídnou, navíc najdou zájemce velmi rychle. „Průměrná doba inzerce bytu nabízeného na pronájem letos činí pouze 21 dní, což v praxi znamená, že řada bytů je zarezervována již během prvního týdne,“ dodává Makovský.

