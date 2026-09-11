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Bylo to mimo logiku? Pražský tunelbus konečně zastaví i u univerzitního areálu

Autor:
  15:24
Zastávka autobusu Kuchyňka

Zastávka autobusu Kuchyňka | foto: MČ Praha 8

Zkušební jízda autobusem 145 tunelovým komplexem Blanka (srpen 2026)
Trasa autobusu linky 145, který spojí Prahu 6 a Prahu 8 jízdou tunelem Blanka...
Trasa autobusu linky 145, který spojí Prahu 6 a Prahu 8 jízdou tunelem Blanka...
Trasa autobusu linky 145, který spojí Prahu 6 a Prahu 8 jízdou tunelem Blanka...
21 fotografií
Autobusová linka 145 (tzv. tunelbus) bude od úterý 29. září stavět při své cestě také v zastávce Kuchyňka v ulici V Holešovičkách, kde je univerzitní areál. Dosud linka jezdící tunelem Blanka z Čimic do Dejvic tuhle zastávku míjela.

„Nestavět na Kuchyňce bylo úplně mimo logiku,“ ulevil si na Facebooku Martin Jedlička, radní pro dopravu v Praze 8.

„Zastavování linky 145 na Kuchyňce je logickým krokem. Autobus dosud míjel významný univerzitní areál bez možnosti zastavení, přestože právě zde žijí a studují stovky studentů a působí několik fakult. To byla absurdní situace,“ dodal.

Tunelbusem jezdí víc lidí do Dejvic, ukazují první data. Obsazenost narůstá. A co zpoždění?

Opatření prosadila právě Praha 8. O doplnění zastávky jednala s organizací Ropid, zastavování zde podporovalo také vedení Univerzity Karlovy, které městské části zaslalo oficiální žádost o jeho zavedení.

V blízkosti zastávky se totiž nachází univerzitní areál, kde působí matematicko fyzikální fakulta UK, ČVUT a Fakulta humanitních studií UK. Součástí jsou také vysokoškolské koleje s kapacitou 1 400 lůžek.

Zastávka autobusu Kuchyňka
Zkušební jízda autobusem 145 tunelovým komplexem Blanka (srpen 2026)
Trasa autobusu linky 145, který spojí Prahu 6 a Prahu 8 jízdou tunelem Blanka (srpen 2026)
Trasa autobusu linky 145, který spojí Prahu 6 a Prahu 8 jízdou tunelem Blanka (srpen 2026)
21 fotografií

„Dopravní dostupnost mezi Libní a Dejvicemi je důležitá nejen pro studenty a zaměstnance univerzitního areálu, ale také pro obyvatele Prahy 8 z oblasti Holešoviček,“ dodal ještě Jedlička.

Náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek uvedl, že se zastávkou Kuchyňka s počítalo už při plánování trasy a provozu tunelbusu, ale zastávka zpočátku neměla patřičnou podporu. „ Po prvních zkušenostech z provozu se nicméně zastavování podařilo prosadit i přes jeho odpůrce,“ dodal Beránek.

Linka 145 jezdí tunelovým komplexem Blanka od poloviny srpna. Přepravila podle čerstvých údajů už přes 60 tisíc cestujících. O jejím zavedení se mluvilo už od spuštění tunelu v roce 2015.

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