Bylo to mimo logiku? Pražský tunelbus konečně zastaví i u univerzitního areálu

„Nestavět na Kuchyňce bylo úplně mimo logiku,“ ulevil si na Facebooku Martin Jedlička, radní pro dopravu v Praze 8.
„Zastavování linky 145 na Kuchyňce je logickým krokem. Autobus dosud míjel významný univerzitní areál bez možnosti zastavení, přestože právě zde žijí a studují stovky studentů a působí několik fakult. To byla absurdní situace,“ dodal.
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Tunelbusem jezdí víc lidí do Dejvic, ukazují první data. Obsazenost narůstá. A co zpoždění?
Opatření prosadila právě Praha 8. O doplnění zastávky jednala s organizací Ropid, zastavování zde podporovalo také vedení Univerzity Karlovy, které městské části zaslalo oficiální žádost o jeho zavedení.
V blízkosti zastávky se totiž nachází univerzitní areál, kde působí matematicko fyzikální fakulta UK, ČVUT a Fakulta humanitních studií UK. Součástí jsou také vysokoškolské koleje s kapacitou 1 400 lůžek.
„Dopravní dostupnost mezi Libní a Dejvicemi je důležitá nejen pro studenty a zaměstnance univerzitního areálu, ale také pro obyvatele Prahy 8 z oblasti Holešoviček,“ dodal ještě Jedlička.
Náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek uvedl, že se zastávkou Kuchyňka s počítalo už při plánování trasy a provozu tunelbusu, ale zastávka zpočátku neměla patřičnou podporu. „ Po prvních zkušenostech z provozu se nicméně zastavování podařilo prosadit i přes jeho odpůrce,“ dodal Beránek.
Linka 145 jezdí tunelovým komplexem Blanka od poloviny srpna. Přepravila podle čerstvých údajů už přes 60 tisíc cestujících. O jejím zavedení se mluvilo už od spuštění tunelu v roce 2015.