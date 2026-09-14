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Byla to součást mé práce, odmítá bývalý šéf obory týrání koček. Žalobce žádá podmínku

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  14:41
Státní zástupce navrhl uložit bývalému vedoucímu obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Liboru Beníčkovi třicetiměsíční podmíněný trest za týrání zvířat. Podle žalobce Dalibora Šellenga se prokázalo, že muž ubližoval kočkám, které se chytly do jím předem připravených pastí.

Soudy

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Jednu z nich podle obžaloby krutým způsobem zabil. Beníček vinu odmítá, jeho advokát Alexander Király žádá zproštění obžaloby. Muž měl podle něj právo usmrtit toulavé kočky, aby ochránil chovnou zvěř. Z důkazů nevyplynulo, že by to dělal surově a bolestivě.

Soudkyně Okresního soudu Praha-východ Martina Tomášová si v pondělí vyslechla závěrečné návrhy obou stran. Király argumentuje zejména tím, že je jeho klient stíhán na základě záběrů ukradených z fotopastí, které jsou navíc neúplné a sestříhané.

Státní zástupce ale tvrdí, že podle znalců zvířata trpěla. Muž by měl podle něj kromě podmíněného trestu také zaplatit 150 000 korun a soud by mu měl na šest let zakázat pracovat jako myslivecký hospodář a lovit zvěř.

„Jsem přesvědčen, že jsem jednal v souladu se zákonem o myslivosti,“ prohlásil Beníček. Dodal, že pouze plnil své povinnosti. Také on poukázal na to, že záběry zveřejněné médii neodrážejí celou skutečnost. „Jsou to útržky bez souvislostí,“ uvedl. Po jeho posledním slovu soudkyně jednání odročila, verdikt vyhlásí 21. září.

Klackem jsem do koček šťouchal, chtěl jsem je vypustit, hájil se bývalý lesník

Čtyřiačtyřicetiletý Beníček pracoval v oboře od roku 2022. Na videozáznamech z fotopastí v areálu muž podle žalobce klackem bodal chycené kočky a prodlužoval a znásoboval tak stres a kruté podmínky, ve kterých byly. Postřelil také jedno zvíře, které pak umíralo v bolestech.

Muž uvedl, že měl v oboře sklopce, do kterých chytal predátory. Uvedl, že se musel starat o chov a bezpečí několika zvířat v oboře - divokého králíka, daňka či krocana. Do pastí se kromě lišek nebo kun chytaly i kočky. Myslivecký hospodář pak podle své výpovědi vyhodnotil, zda to je dobře udržovaná domácí kočka nebo kočka toulavá.

Toulavé zvíře Beníček podle své výpovědi zabil. Považuje se za predátora. Způsob zabití by podle něj měl být takový, aby smrt nastala co nejrychleji a nezpůsobila další bolest. Ideální je výstřel na hlavu, krk nebo hrudník. O to se také snažil.

Muž dále uvedl, že se domácí kočky snažil vyhnat z klecí zpět do přírody směrem od zvířat, které choval. Již se mu ale stalo, že se zvíře bránilo a chtělo ho pokousat a poškrábat. Proto kočky klackem posouval na stranu sklopce dál od dvířek. Odmítl však odpovědět státnímu zástupci na to, co se s kočkami, které na videozáznamu šťouchal klackem, nakonec stalo.

Obora patří Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti, jehož zřizovatelem je ministerstvo zemědělství. Beníček už v ní nepracuje.

Soudy

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