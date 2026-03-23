Byla to jen formalita. Dvorecký most dostal definitivní razítko na svůj název

Potvrzeno. Nový pražský most přes Vltavu dostal oficiálně název Dvorecký. Pojmenování spojnice mezi Prahou 4 a 5 definitivně stvrdili radní. Most se otevře v půlce dubna.
Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12. března 2026) | foto: Facebook: PID

Vlastně to byla jen formalita. Pojmenování Dvorecký si most nesl už od samého začátku stavby, minulý týden jeho otevření pod tímto názvem oznamoval radní pro dopravu.

Přesto bylo nutné dát novému názvu oficiální razítko. A to mu dali radní na svém pondělním zasedání.

„Jsem rád, že finální rozhodnutí odpovídá jak doporučení odborníků, tak jasnému názoru veřejnosti. Dvorecký most je přirozený, srozumitelný název, který vychází z místní tradice a skvěle zapadne do pražského prostředí,“ prohlásil primátor Bohuslav Svoboda.

Radní ve finále rozhodovali mezi dvěma variantami názvu. Dvorecký most vs. most Anežky České.

O první verzi měli jasno ale hlasující v anketě, která probíhala začátkem roku. Pro Dvorecký most hlasovalo 78 procent účastníků ankety.

Most se slavnostně otevře 17. dubna, o den později se po něm rozjedou pravidelné linky městské hromadné dopravy a vozidla Integrovaného záchranného systému. Dostanou se přes něj i chodci a cyklisté, běžná automobilová doprava bude mít ale smůlu.

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Stavby na jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...

Miliardář Pelc za smrtelnou nehodu potrestán nebude. Soud stíhání zastavil

Šéf GZ Media Zdeněk Pelc.

Někdejší dlouholetý šéf loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeněk Pelc se vyhne soudu za loňskou smrtelnou dopravní nehodu, kterou podle obžaloby způsobil pod vlivem alkoholu. Okresní soud v...

23. března 2026  10:43

