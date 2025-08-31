Stále více Pražanů odchází bydlet jinam, obce v okolí metropole jsou pod tlakem

Robert Božovský
  13:00
Praha se potýká s bytovou krizí danou vysokými cenami vlastnického i nájemního bydlení. To vyhání obyvatele metropole do okolí. Ve městech a vesnicích jen kousek od Prahy se totiž stále dají koupit domy a byty o miliony korun levněji.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Ceny nemovitostí v Praze nadále rostou, přestože se trh stabilizoval a nabídka je omezená. V červnu letošního roku atakovala průměrná nabídková cena za metr čtvereční hranici 150 tisíc korun, zatímco nájemní bydlení zažívá zvýšený zájem, zejména v centrálních částech města,“ sdělil Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektů Realiťák roku a Realitka roku.

V prvním čtvrtletí letošního roku klesl počet obyvatel v Praze oproti závěru loňského roku o 3 500 lidí. Meziregionální stěhování sice má na tyto počty jen marginální vliv, to se ale může rychle změnit po dokončení rozpracovaných velkých developerských projektů například v Kladně, Berouně, Kolíně nebo Kralupech nad Vltavou.

Nedostupná Praha. Vlastní byt tu vyjde na 15 ročních mezd, dohání Amsterdam

Podle demografické studie, kterou si nechal zpracovat Středočeský kraj, se nárůst počtu obyvatel v příštích letech bude v jednotlivých lokalitách odvíjet nejen od intenzity výstavby, ale i od velkých dopravních staveb.

Lidí bude přibývat dlouhodobě

Podle střízlivé varianty prognózy bude v roce 2050 žít ve středních Čechách 1,66 milionu obyvatel, tedy o 200 tisíc více než nyní. A to přináší velký tlak na místní samosprávy.

Například počet obyvatel Vraného nad Vltavou vzrostl v posledních dvou dekádách přibližně o třetinu na současných 2 700. K tomu je ale nutné připočítat zhruba 600 lidí, kteří tady nemají trvalé bydliště, ačkoli v obci fakticky žijí, a kolem tisícovky chatařů.

Obec nemá vlastní rozvojové plochy, ale zahraniční investor dlouhodobě zvažuje možnost výstavby nového bydlení v areálu bývalých papíren, kde by výhledově mohlo najít nový domov dalších až dva tisíce lidí.

„Máme sice rozšířenou školu a postavili jsme novou školku, ale realizaci takového projektu by musel provázet další rozvoj infrastruktury. Znamená to například řešit kapacitu zdravotního střediska, další rozšíření mateřské a základní školy, počet vlaků na trati do Prahy nebo špatnou situaci na silničním výjezdu směrem na Zbraslav. Tam zejména ve špičkách vznikají velké dopravní komplikace,“ uvedla starostka Vraného Dana Ullwerová (Nezávislí 2022).

Život v menších městech láká, těm ale chybí peníze na rozvoj

Horoměřice na Praze-západ jsou největší obcí v Česku, která nemá status městyse ani města. Důvodem je právě dynamický rozvoj související s výstavbou nových bytových a rodinných domů. A tento trend bude pokračovat i v příštích letech.

„Jsme obec, která leží nejblíže centru Prahy. A vzhledem k atraktivnosti naší polohy to znamená velký tlak developerů i majitelů pozemků. Pro nás to představuje nutnost investic především do školských zařízení, protože přicházejí hlavně mladí lidé. Chystáme se zahájit v příštím roce přístavbu základní školy, máme zažádáno o dotaci na rozvoj dětské skupiny. S jedním investorem vyjednáváme pozemek, na kterém by v budoucnu mohla stát další škola,“ popsal pro iDNES.cz starosta Horoměřic Luboš Langer (ODS).

V obci nyní žije kolem pěti tisíc obyvatel přihlášených k pobytu a zhruba další dva tisíce bez místního trvalého bydliště. Územní plán, který čeká schvalování zastupiteli, počítá výhledově až s 10 tisíci obyvateli. „Nevydali jsme se cestou omezování rozvoje obce. I když si uvědomujeme, že soužití mezi starousedlíky a nově příchozími někdy bývá komplikované,“ poznamenal starosta.

Nejmladší město v Česku

Mezi nejvíce se rozvíjející lokalitu co do počtu obyvatel patřila v minulých letech také Chýně na Praze-západ, nejmladší město v Česku. Zatímco před dvaceti lety tu žilo necelých sedm set lidí, teď je jich k trvalému pobytu přihlášeno na pět tisíc.

„Takový příliv už byl neúnosný a vedl k tomu, že jsme měli do roku 2020 po šest let stavební uzávěru. Nyní situaci řešíme regulacemi v platném územním plánu,“ konstatovala starostka Anna Chvojková (ESO Chýně).

Města v okolí Prahy nezvládají příliv obyvatel, školy jsou přeplněné

Zbývá ale ještě poslední soukromá rozvojová plocha, tam je však počet bytů omezen plánovací smlouvou s investorem. „Na dvaceti hektarech tu vyroste 500 bytových jednotek. Výstavba začne do roku 2027 s pětiletým obdobím dokončení,“ sdělila starostka.

To klade velký tlak především na oblast školství. Chýně spolu s Hostivicí proto v příštích dnech otevřou novou svazkovou školu pro 800 žáků.

