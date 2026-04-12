Pražané utíkají ke kvalitě. Čtvrtina zájemců bude nové byty kupovat už letos

Čekat není na co, pokud Pražané chtějí mít střechu nad hlavou. „Vzhledem k pokračujícímu růstu cen nových nemovitostí naopak každý odklad znamená, že kupující bude muset kvůli svému vysněnému bytu sáhnout hlouběji do kapsy,“ upozornil Evžen Korec, generální ředitel společnosti Ekospol.
Petr Makovskývýkonný ředitel Reality.iDNES.cz
O koupi bytu v roce 2026 uvažuje podle zmiňovaného výzkumu 26 procent Čechů. Dalších 32,6 procenta přemýšlí o pořízení nového bytu do tří let. Pouze méně než pětina dotázaných neplánuje koupit byt ani v horizontu deseti let.
„Jak ukazuje průzkum, poptávka jen tak nepoleví. Jediné, co ji brzdí, je nedostatečná nabídka. Právě nedostatek bytů na trhu táhne ceny nahoru. Byty rychle mizí z nabídky. O mnohé je tak velký zájem, že musíme vytvářet pořadníky,“ dodal k průzkumu Evžen Korec.
|
Šetříme, hlavně na zábavě. Třetina pražských domácností se bojí ztráty příjmů
Aktuální situace mění chování Pražanů na realitním trhu. „Globální nejistota trh s byty ovlivňuje, ale ne tak, že by automaticky ‚všichni začali kupovat‘. V Praze se spíš prohlubuje trend ‚útěku ke kvalitě‘. Dobře umístěné byty v dobrém stavu jsou likvidní a drží cenu, zatímco u horších nemovitostí roste tlak na vyjednávání a slevy,“ objasnil výkonný ředitel Reality.iDNES.cz Petr Makovský.
Vysoké ceny bytů přenesly zájem i na domy. „Pro řadu domácností má větší smysl koupit si rodinný dům k rekonstrukci mimo velké město než výrazně menší nový byt,“ popsala jeden z trendů Lucie Starovičová ze společnosti Bezrealitky.
Domy atraktivní i dražší
Ceny domů totiž v posledních měsících rostly pomaleji, a u některých konkrétních dispozic dokonce od léta stagnovaly. Tam, kde se zkoncentrovala poptávka, se pak s koncem roku obrátily směrem vzhůru.
Vidět je to například u Středočeského kraje, významně provázaného s Prahou. Průměrná cena rodinného domu se zde na konci loňského roku poprvé dostala na úroveň 80 013 korun za m2, tedy asi o pět procent víc než v předchozím kvartálu. Zvýšený zájem v případě Středočeského kraje znamenal pokles počtu rodinných domů v nabídce, která byla nejnižší za poslední rok.
Nové pražské byty se v developerských projektech navíc pravidelně zmenšují. U vnitřní podlahové plochy se v letech 2014-2024 snížila z 80 m2 na 64 m2. Neznamená to však, že na menších bytech by klienti ušetřili.
Žádoucí hypotéky
Pro Pražany jsou klíčové při pořizování bydlení hypotéky, ty jsou nyní podle expertů nejlevnější za poslední čtyři roky. Příchod jara navíc tradičně bývá obdobím, kdy zájem o hypotéky stoupá.
Banky v rámci konkurenčního boje proto nabízejí výhodné akce s nižší úrokovou sazbou. Za hypoteční úvěr na 3,5 milionu korun sjednaný na 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let s aktuální hypoteční sazbou klient měsíčně zaplatí 20 240 korun, což je o 74 korun méně než o měsíc dříve.
Za tři roky tak splátka této modelové hypotéky klesla o více než tři tisíce korun. Sázky na výraznější zlevňování hypoték se ale nemusí vyplatit, sazby se směrem dolů zřejmě výrazněji hýbat nebudou. Záleží i na konfliktu na Blízkém východě a jeho dopadech.
|
Do dvou let povolení na tři tisíce bytů, Praha chce krotit krizi dostupného bydlení
„Za předpokladu, že dojde brzy ke zklidnění situace, míří letošní průměrná česká inflace do okolí 1,7 procenta. Pokud by napětí přetrvávalo či eskalovalo, lze si představit její zvýšení v řádu vyšších desetin, v extrémním případě až nízkých jednotek procentního bodu,“ představil prognózu inflace Vít Hradil, hlavní ekonom Investiky.
Odborníci situaci sledují s napětím. „Pokud cena ropy a zemního plynu dále poroste a vysoké ceny komodit přetrvají měsíce, tak bude potřeba i výhled na letošní inflaci rapidně přehodnotit,“ doplnil Miroslav Novák, hlavní analytik společnosti Citfin. Výsledky pocítí i zájemci o hypotéku.
Banky už zlevňovat nebudou
„Pro hypotéky to znamená jediné: banky se v nejbližší době do výrazného zlevňování hnát nebudou. Naopak se objevují rizika, že by sazby mohly jít spíše opačným směrem. A ani ČNB pravděpodobně nebude se snižováním svých sazeb spěchat,“ uvedl Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení společnosti Swiss Life Select.
|
Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce
„Pokud by inflace znovu výrazně zrychlila a současně by klesaly úrokové sazby, může se zájem o koupi bytů v Praze zvednout – zejména u těch menších, které se nejlépe pronajímají. Naopak při drahém financování bývá trh opatrnější a část poptávky zůstává v nájmu,“ dodal Petr Makovský.