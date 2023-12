V Praze se loni prodalo nejméně bytů za posledních 20 let, ukazuje analýza

Úroková sazba s podzimem mírně klesla, je to znát třeba na tom, že mimořádně vzrostl počet hypoték. Banky a další finanční instituce rozdělily zájemcům o bydlení miliardy korun. Shrnuje to analýza České bankovní asociace (ČBA). Cestu k bytu to Pražanům usnadní, ale jen mírně. V hlavním městě je to znát, například letos během 3. čtvrtletí se více stavělo.