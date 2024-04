Praha má velké plány, chce vystavět až osm tisíc bytů. Budou do 10 let, slibuje

● 816 073 metrů čtverečních městských pozemků má k dispozici PDS pro bytovou výstavbu. Připravuje na nich více než 50 projektů zahrnujících až osm tisíc bytů. Hotovo by podle PDS mělo být do deseti let. Nejvíce z nich plánovači předpokládají vybudovat na Lhotce, v Dolních Počernicích, Jinonicích a dalších lokalitách.

● 206 bytů začalo podle statistických dat vznikat letos v únoru. Za rok 2023 se v Praze eviduje 5 720 zahájených a dokončených bytů podle typu stavby. V kategorii Nová výstavba jich je 4 846. Praha je v republikovém porovnání na druhém místě. Na první příčce se umístil Středočeský kraj se 6 045 dokončenými a zahájenými byty podle druhu stavby.

● Ceny bytů za posledních pět let v Praze vzrostly o více než 50 procent.