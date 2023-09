Opatření proti vzpouře? Šéf Bulovky nařídil nepřetržitý provoz v ARO

Většina anesteziologů Bulovky již dříve uvedla, že odmítá sloužit přesčasy. Od října proto urgentní příjem měl fungovat jen od 7 hodin do 15:30, lékaři by totiž nenastupovali do večerních a nočních služeb. Důvodem je jejich nesouhlas s výměnou šéfa oddělení, kdy Jakuba Balu vyměnil Josef Škoda, který přišel z jiného kraje, informoval Deník N.

„Nesouhlasíme s postupem vedení nemocnice při změně primáře. S ředitelem jsem měli dvě schůzky. Na první se nám sice snažil situaci objasnit, ale nepřesvědčil nás. Na druhé už nám představil nového primáře, kterého provází kontroverzní pověst,“ popsal MF DNES důvody protestu jeden z anesteziologů z Bulovky.

Podle Deníku N ředitel nemocnice Bulovka Jan Kvaček v pátek nařídil převést všechny lékaře z oddělení ARO do nepřetržitého provozu. Lékaři by tak nemohli protestovat.

„Od října 2023 všichni lékaři zařazení do anesteziologicko-resuscitačního oddělení a oddělení urgentního příjmu FNB přecházejí do nepřetržitého pracovního režimu v rámci nepřetržitého provozu uvedených oddělení. Současně vám oznamuji, že jsem pověřil pana primáře Školu, aby stanovil konkrétní rozvržení pracovní doby v rámci Vašeho dosavadního (jednosměnného) pracovního režimu,“ napsal dle Deníku N ředitel Kvaček lékařům. Deník má dopis k dispozici.

Podle lékaře, s kterým Deník N hovořil, to znamená, že lékaři nyní budou mít směny na 12 hodin. Dosud měli pracovní dobu od 7 do 15:30 a zbylá doba byly přesčasy. Její zákonný limit lékaři dle nich vyčerpali a proto od 2. října do nich nechtěli nastupovat, což jim současný zákon umožňuje.

Novela zákoníku práce od října navyšuje možnost dobrovolných přesčasů ze současných 416 hodin na 832 hodin ročně. Což lékaři taktéž kritizují. Ministr zdravotnictví Válek v České televizi v neděli uvedl, že tuto změnu bude rušit.

„Není to můj zákon. Novela spěchala, abychom nedostali pokutu od Evropské unie,“ řekl Válek.

Další oddělení nařízení nedostala

V úvodu dopisu Kvaček popisuje, že vychází z nového zákoníka práce, který mění pravidla pracovní doby v nemocnicích. Nicméně lékař, s kterým Deník N hovořil tvrdí, že tyto změny nedostaly další oddělení.

„Toto je evidentně mířené na nás, abychom nemohli protestovat. Protože je jasné, že vedení žádné jiné lékaře v záloze nemá. Takové řešení na sílu bereme jako ránu pod pás. To si ředitel myslí, že po skončení toho všeho zůstane oddělení funkční?“ citoval Deník N anesteziologa. Lékaři nyní zjišťují, zda postup ředitele Bulovky je v souladu se zákony.

Reakci vedení Fakultní nemocnice Bulovka redakce iDNES.cz zjišťuje.