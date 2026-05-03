Když vzácný buk srká žížalí čaj. Arboristé v Berouně ošetřili kořeny stoletého stromu

Marek Kočovský
  11:01
Pod korunou mohutného stromu stojí urostlý muž a usměrňuje motorový vrták, který se noří do vyprahlé půdy. Po chvilce si stroj hlasitě oddechne a ze země se vyvalí oblak prachu. To jak pod tlakem několika atmosfér vzduch prokypřil v hloubce zhruba třiceti centimetrů půdu. Nyní už do hloubi ke kořenům proudí životodárná směs.
Arboristé odborně ošetřují pomocí výživné směsi školní buk na Wagnerově náměstí...

Arboristé odborně ošetřují pomocí výživné směsi školní buk na Wagnerově náměstí v Berouně. | foto: ČTK

Arboristé odborně ošetřují pomocí výživné směsi školní buk na Wagnerově náměstí...
Arboristé odborně ošetřují pomocí výživné směsi školní buk na Wagnerově náměstí...
Arboristé odborně ošetřují pomocí výživné směsi školní buk na Wagnerově náměstí...
Arboristé odborně ošetřují pomocí výživné směsi školní buk na Wagnerově náměstí...
7 fotografií

Na plácku u školy na Wagnerově náměstí v Berouně totiž právě arboristé ošetřují tamní Školní buk, jak ho nazývají místní.

Za pozornost odborníků vděčí více než stoletý zelenáč několik kilometrů vzdálené vrbě v berounských Brdatkách. Právě ona získala bronz v posledním ročníku ankety Strom roku. A tím pádem také nárok na povzbuzující arboristickou kúru.

Náhradníka vybrali obyvatelé

„Vrba z Talichova údolí skončila na třetím místě a získala jako výhru ošetření speciální injektáží. Odborníci ale konstatovali, že strom je v dobré kondici a nepotřebuje ho, navíc roste uprostřed vodní plochy a bylo by obtížné se tam dostat s technikou. Takže jsme hledali náhradníka, a tím je tento buk, jehož navrhla místní komunita,“ vysvětluje zajímavou anabázi Kateřina Bolečková z Nadace Partnerství, která anketu o Strom roku každoročně pořádá.

Stovky let staré majestátní stromy na Zlínsku potřebují ochranný zásah

Jak dodává, klání se kdysi zúčastnil rovněž buk u berounské školy. Bylo to v roce 2013 a vedl si hodně dobře. Nicméně čtvrté místo na speciální povzbuzující zákrok nestačilo. Podle zástupců nadace si ale péči rozhodně zaslouží, už pro věhlas, jímž je mezi místními známý. A jen na okraj. Krátce před příjezdem odborníků se pod ním společně fotografovaly třídy ze Základní školy Wagnerovo náměstí.

Jarní mrazy ohrožují úrodu. Pět způsobů, jak zachránit kvetoucí ovocné stromy

Buk ze začátku války

Strom pravděpodobně vysadili na začátku 1. světové války, tedy zhruba v roce 1914.

„Památný buk roste právě na pozemku místní základky, která téměř 50 let sídlí v historické budově dřívějšího reálného gymnázia. Denně kolem něj projde 660 žáků a 55 zaměstnanců školy. Děti často kreslí strom ve výtvarné výchově nebo společně s ním oslavují Den stromů. O jeho zařazení mezi památné stromy se v roce 2000 postaral učitel z berounského gymnázia. Strom je cenný kvůli své velikosti i stáří a je jediným svého druhu v okolí,“ líčí mluvčí nadace Miroslava Klimešová.

Zatímco zástupkyně pořadatele Stromu roku poutají příběhem talichovské vrby a Školního buku, pokračuje v kruhu po obvodu košaté koruny injektáž. Na první pohled trochu jednotvárná činnost. Navrtat, vtlačit vzduch a následně směs živin. Technologie ovšem ekologickou cestou vrací do půdy vše, co z ní bylo vyčerpáno.

„Výživnou směs si ve spolupráci například s Českou zemědělskou univerzitou v Praze sami vyvíjíme. Obsahuje mykorhizní houby, které pak za dobrých podmínek v půdě dál přežívají a napojí se na kořenová vlákna, půdní bakterie, biouhel a složky zadržující vodu,“ říká Klára Hausenblasová z firmy Groown specializující se na péči o zeleň.

Nejstarším stromům na Pradědu je přes 400 let, porost někde připomíná prales

Jak dlouho stromu omlazení vydrží? „Některé složky zůstávají v půdě napořád, pokud je někdo nezahubí třeba vylitím nějaké škodlivé látky. Pokud tam ale zůstanou, dokáže díky jejich spojení s kořenovým systémem čerpat vláhu z mnohem větší vzdálenosti,“ říká Klára Hausenblasová.

Mezitím arborista dokončuje aplikaci „balzámu“. Do otvorů v půdě sype další směs a zalévá ji roztokem s přiléhavým názvem. Říkají mu žížalí čaj. Jak se vpíjí do půdy, napomáhá vstřebávání výživné směsi, a navíc sám stromu prospívá.

Nejstaršímu stromu světa říkají Pradědeček. Teď ho ohrožuje stavba dálnice

Trpí hlavně stromy v zástavbě

Arboristé, kteří originální metodu aplikují, takto vyrážejí za stromy mnohdy i stovky kilometrů. „Ve středních Čechách už jsme jich ošetřili řadu. Z těch, které zabodovaly v anketě Strom roku, třeba hrušeň hniličku z Drásova u Příbrami,“ připomíná Klára Hausenblasová.

Hodně jezdí do měst. Zejména tam si totiž podle ní lidé často neuvědomují, že strom není jen to, co je vidět, tedy kmen a krásná olistěná koruna. V praxi se tak setkávají s případy, kdy jsou kořeny poškozené stavbou či pokládkou dlažby.

Vstoupit do diskuse

Lanovka na Petřín už jezdí, zatím jen servisní a ověřovací jízdy

Nejčtenější

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Tragická srážka na Berounsku. Hasiči jeli k nehodě, střetli se s osobním autem

Nehoda hasičského vozidla a osobního automobilu u obce Hýskov. (25. dubna 2026)

U Hýskova na Berounsku se odpoledne srazilo hasičské auto, které jelo se zapnutým majákem k zásahu, s osobním vozem. Řidič osobního auta nehodu nepřežil, ostatní účastníci vyvázli bez zranění,...

Nový výstup z Muzea. Eskalátory lemují schodiště a uvolnil se prostor pro tramvaje

Nový kapacitnější výstup z vestibulu stanice metra Muzeum nabídne i eskalátory...

Cestující v horní části Václavského náměstí čeká od pátku 1. května pohodlnější cesta z metra. U bývalého Domu potravin (dnes McDonald´s) se otevírá nový kapacitní výstup ze stanice Muzeum, který...

Mladík se zřítil z Branických skal, záchranáři mu už nedokázali pomoct

U pádu muže z Branických skal zasahují složky IZS. (25. dubna 2026)

Z Branických skal se v sobotu dopoledne zřítil mladý muž, pád nepřežil. K místu vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. Policisté vyloučili cizí zavinění, případ vyšetřují.

Enklávy bohatých se v Praze uzavírají, chudší se smiřují s periferií, uvádí analýza

Premium
ilustrační snímek

Zámožní, mladí a vysoce kvalifikovaní a postavení zaměstnanci s oblibou směřují do Holešovického přístavu. Ti, kteří jsou „jen“ dobře situovaní, volí tradiční patricijské čtvrti, jakými jsou třeba...

Pražský maraton vyhráli Tsegu a Jelimová, český titul obhájil Havlena

Pražský maraton ovládl etiopský vytrvalec Berehanu Tsegu.

Pražský maraton vyhráli Etiopan Berehanu Wendemu Tsegu, jenž neoficiálním časem 2:05:51 zaostal o 42 sekund za rekordem závodu, a Milicent Jelimová. Keňská běžkyně zvládla debut na trati dlouhé...

3. května 2026  10:44

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

2. května 2026  21:09,  aktualizováno  3. 5. 7:26

Trpišovský si výhru v Liberci pochvaloval. Titul proti Spartě? Bonus, vážíme si toho

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský není spokojený s výrokem rozhodčího v zápase...

Už za týden může být jasno. Navíc v utkání s největším rivalem. Když slávističtí fotbalisté v nadstavbovém derby porazí Spartu, obhájí ligový titul. „Je to příjemný bonus, ale samozřejmě i kdyby...

3. května 2026

Šílenost, nechápal kouč Liberce zákrok Mosese. Žluté karty? Pojďme radši dál

Liberecký trenér Radoslav Kováč se rozčiluje během utkání v Karviné.

Jeho tým dohrával v deseti, přesto doma Slavii zle zatápěl. Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč po prohře 1:2 s favoritem na úvod nadstavbové skupiny o titul litoval dvou inkasovaných gólů...

2. května 2026  22:47

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

2. května 2026  20:13

VIDEO: Po majálesu zůstaly v Letňanech odpadky. Uklidí se, ujišťuje pořadatel

Po pražském majálesu zůstalo v areálu letňanského letiště mnoho odpadků. (2....

Po Pražském majálesu zůstalo v areálu letňanského letiště mnoho odpadků. V trávě ležely hromady plastových kelímků, lahví, plechovek i sáčků od jídla. Pořadatelé redakci iDNES.cz sdělili, že úklid v...

2. května 2026  12:44,  aktualizováno  19:07

Zlín - Dukla 2:1, domácí otáčeli i díky ráně kapitána, záchranu mají takřka jistou

Fotbalisté Zlína se radují z proměněné penalty Jakuba Černína.

Hned na úvod se mohou radovat. Zlínští fotbalisté díky vítězství 2:1 nad Duklou v ligové nadstavbové skupině o záchranu získali důležité body, aby jistě setrvali v nejvyšší soutěži. Brzy sice...

2. května 2026  16:56,  aktualizováno  17:52

Baník - Boleslav 0:0, závěru kralovali gólmani. Domácí zůstávají poslední

Ostravský záložník Abdullahi Bewene se snaží dostat k míči kolem...

V první půli nestíhali, v té druhé zase tlačili. Přesto fotbalisté ostravského Baníku doma opět neskórovali a na úvod ligové nadstavbové skupiny o udržení remizovali 0:0 s Mladou Boleslaví. Díky...

2. května 2026  16:53,  aktualizováno  17:33

Bohemians - Sigma 1:3, pohodlné vítězství Olomouce. Krivak se blýskl dvěma góly

Olomoucký Krivak se proti Bohemians trefil dvakrát.

Chorvatský talent olomouckých fotbalistů Fabian Krivak rozbalil na hřišti Bohemians svoje umění. Hanáci díky jeho dvěma pohledným trefám v Praze zvítězili v prvním zápase play off o umístění 3:1. Po...

2. května 2026  17:15

Dráha z časů císaře se začne měnit, na trať do Kladna už brzy nastoupí stavební firmy

V Kladně se po zimě rozběhla stavba nové nádražní budovy.

Na nejdelším, patnáctikilometrovém úseku modernizované železniční trati Praha–Kladno, konkrétně mezi Ruzyní a okrajem největšího středočeského města, už začaly přípravné práce.

2. května 2026  13:02

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

V zemi králů maratonu. Vebr o běhání a životě v Keni, jídle, kávě, ale i dopingu

Premium
Patrik Vebr během tréninku v Keni

Maraton v Londýně, jenž psal dějiny atletiky, sledoval Patrik Vebr na dálku. Přítelkyni Karolíně Sasynové totiž pomáhal na závodech v Českém Těšíně. „Ale mezičasy jsem viděl a pak samozřejmě i...

2. května 2026

Na Nymbursku utekl vězeň, podhrabal se pod plotem. Je nebezpečný, varuje policie

Policie pátrá po Samuelu Šťukovi, může být nebezpečný.

Policisté pátrají po jednadvacetiletém vězni Samuelu Šťukovi, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Varují, že může být nebezpečný. Je odsouzený za násilnou a drogovou trestnou...

2. května 2026  10:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.