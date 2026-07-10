Muž se po příchodu do prodejny nechoval nijak podezřele. „Nejdříve si prohlížel vystavené zboží a procházel uličkou kolem dalších zákazníků,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Postupně začal nenápadně odcizovat drahé lahvičky a házet je do igelitové tašky.
„Z regálu vzal jeden parfém, s kterým popošel pár metrů, cestou si ho prohlížel a poté jej místo zaplacení schoval do své tašky. Stejným způsobem ještě odcizil další tři velmi drahé parfémy, z nichž jedna značka pánské vůně stála přibližně jedenáct tisíc korun,“ rozvedla mluvčí.
Celkově pachatel nakradl čtyři lahvičky se značkovými parfémy za necelých 22 tisíc korun.
„Z jeho klidného až ‚profesionálního‘ chování nelze vyloučit, že to není jeho první případ krádeže,“ podotkla Kropáčová.
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Dostal cigaretu, místo díků ale muži ukradl tašku. Pak tvrdil, že ji našel a ještě nadával
Výrazný vzhled muže naštěstí zachytily bezpečnostní kamery. „Kamera nainstalovaná v obchodě zachytila celé počínání hledaného muže a také jeho obličej a velmi výrazné tetování na obou rukou a na zádech a zátylku hlavy. I přestože měl muž po celou dobu krádeže na hlavě čepici s kšiltem, domníváme se, že hledaného zcela určitě někdo pozná,“ popsala mluvčí.
Policie nyní případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu krádeže, za což muži hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Veřejnost prosí o pomoc při ztotožnění neznámého zloděje.
„V případě, že někdo poznává muže zachyceného na kamerovém záznamu, informace prosím předejte na kolegům na linku 158,“ uzavřela Kropáčová.