Vesnice ve městě. Bývalá pražská kolonie Buďánka díky místnímu spolku ožívá

Dělnická osada Buďánka vyrostla na počátku 19. století na pomezí dnešního Smíchova a Košíř. V té době to byly dvě uličky a 24 domků.

„Žili tady dělníci, kteří pracovali v cihelnách, které byly kousek odtud, nebo bramboráři, jejichž potomci stále žijí v této ulici,“ přibližuje historii místa Kristýna Dvořáková ze spolku Buďánka, z.ú., který už několik let aktivně usiluje o záchranu tohoto malebného územního celku.

V prudkém svahu bývalého lomu postupně vznikala originální spleť různorodých lidových domků. Jelikož počet obyvatel Buďánek stále narůstal, k už tak malým obydlím se stavěly nové kůlny a přístavky, na které lidem posloužil také nechtěný materiál ze zrušeného lomu. Mezi malými zahrádkami se proháněla mimo dětí také zvířata.

Pohnutý osud

Ještě v 70. letech minulého století to v Buďánkách žilo. Za minulého režimu se tu dokonce scházela legendární kapela The Plastic People of the Universe a místo lákalo k alternativnímu způsobu života.

„V osadě žili po desetiletí její původní obyvatelé, ale postupně byli vystěhováni, aby po roce 1988 nuceně museli uvolnit prostor půvabné kolonie pro nový panelový dům ministerstva vnitra,“ komentuje Dvořáková. Po revoluci sice domky zbourány nebyly, nicméně původní obyvatelé mimo tří rodin, které neodešly, se už na místo nevrátili.

Naděje svitla, když byla v roce 1991 Buďánka prohlášena vesnickou památkovou zónou. V domcích ale nikdo nebydlel a ani se o ně nestaral, takže začaly chátrat a nastěhovali se do nich bezdomovci a squatteři. Kolem roku 2000 v Buďánkách také několikrát hořelo.

V roce 2006 Praha 5 pronajala pozemky osady Buďánka developerovi. O rok později vznikl spolek Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí na podporu projektu, který bude respektovat zákon a hodnoty, kvůli kterým byla Buďánka za památkovou zónu prohlášena. V roce 2013 byla po značném úsilí spolku a občanů vypovězená smlouva developerovi a vznikl koncept projektu na revitalizace památkové zóny.

Bylo také nově podepsané Memorandum o spolupráci mezi spolkem a MČ Praha 5. Na konci roku 2014 spolek pro projekt získal dar od ČSOB ve výši pěti milionů korun, který byl vložený na speciální účet MČ Praha 5 a který pomohl revitalizaci zásadně rozjet. Pomohl také grant z Fondu partnerství z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši přes tři miliony korun. Díky těmto financím se mohl opravit první dům.

V roce 2015 ministr kultury ČR vyjádřil projektu podporu, později proběhla série participativních setkání s občany Prahy 5, projekční práce na obnovu sítí v památkové zóně a byly obnoveny krovy a střechy na šesti objektech - vše z daru ČSOB.

V roce 2016 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy udělil projektu Buďánka pro Prahu – ostrov ve městě záštitu a konečně se otevřel zrekonstruovaný Koloniál.

Jako fénix z popela

„Funguje tu první opravený domeček, což je malý komunitní prostor v bývalém obchodě s koloniálním zbožím, později mlékárně. Nyní je místem, kde se lidé mohou potkat, konají se tu různé akce, například promítání filmů s režiséry, výstavy, debaty, dětské workshopy, jóga, cowork (vznikla tu třeba aplikace pro pomoc dětem s cystickou fibróźou), mívají tu setkání neziskové organizace, vydává se bio zelenina, chováme včely,“ přibližuje využití koloniálu Kristýna Dvořáková.

„Já si ještě pamatuji dobu, kdy byl koloniál v bídném stavu a připomínal spíše zbořeniště plné odpadků. Teď mám radost, že od roku 2018 funguje jako příjemné místo, kde se setkávají a navzájem poznávají sousedé,“ říká Petr Haluška, jeden z místních obyvatel.

Ve znovuzrozeném domě se také uskutečnila setkání pro dvoukolový architektonický workshop, který vypsal Buďánka, z.ú., s významnými architektonickými ateliery z Čech a jednoho z Dánska, který ukázal cestu, jak se dá toto unikátní místo využít.

„Buďánka nejsou skanzen. Má to být místo, které žije, kde to nezhasne a kde se taky bydlí,“ přibližuje vizi Kristýna Dvořáková s tím, že z architektonického workshopu vzešla třeba chráněná pekárna, sad starých odrůd, dětská skupina v přírodě, startovací byty, bistro s cirkulární ekonomikou, Dům knihy a dětského čtenářství nebo jednoduchý multifunkční pavilon pro výstavy a koncerty.



A právě nyní od podzimu je aktuální také rekonstrukce dalšího domu, na kterou je vydané stavební povolení a kde bude konečně víc místa pro další aktivity, dětský klub ve spolupráci s Člověkem v tísni nebo komunitní dílna, kde si člověk může opravit to, co se mu zrovna rozbilo. Buďánka mohou být také místem, které nabídne podporu a začlenění ve složité životní situaci.

Pro tento dům získal spolek grant z operačního programu Praha - pól růstu ve výši 9,8 milionů a na cestě je taky desetimilionový příspěvek od magistrátu na víceúčelový prostor pro hudbu a tanec. Buďánka i sousedé se tedy mají na co těšit.