Na nově opraveném Bubenském nábřeží mají málo místa jak řidiči, tak cyklisté

Na Bubenském nábřeží, které v posledních měsících prošlo mnoha opravami, je nyní možný plný provoz. Kromě nové Štvanické lávky v oblasti vznikla i další infrastruktura. Po rekonstrukci je na nábřeží upravené jak pro auta, MHD, chodce, tak i pro cyklisty. Pro ty však pohyb po nábřeží není příliš přívětivý.

„Směrem do centra je cyklopruh v jízdním pruhu, vlevo je kvůli tramvaji podélný práh, takže auta nemůžou ani trochu uhnout a dát cyklistovi povinný odstup 1,5 metru. Musejí ho předjíždět těsně. Jízdní pruh je tam opravdu velmi úzký,“ vysvětlil Vratislav Filler z Laboratoře udržitelného urbanismu.

Cyklopruh je široký přibližně jeden a čtvrt metru, což je méně, než je nutné pro bezpečný pohyb člověka na kole. Na druhé straně, směrem z centra, je cyklopruh také úzký, ale tam mohou cyklisté k jízdě využít i chodník. Na něm však musí cyklisté jet kvůli možnému střetu s chodci pomalu a ve výsledku je to nepohodlné pro všechny, myslí si Filler.

„Cyklopruh se mohl udělat klidně tady,“ myslí si mladá cyklistka, která jela po opraveném nábřeží poprvé a pro jízdu si vybrala právě chodník.

V některých částech ulice jsou oddělovací prahy mezi auty a tramvajemi podle Fillera zbytečné, protože v místě není příliš silný provoz, a tudíž řidiče pouze omezují. V úsecích před světelnou signalizací jsou naopak žádoucí.

Situaci by mohlo změnit i položení kolejí. Kdyby vedly mírně odlišně, bylo by podle Fillera možné, aby byl prostor nábřeží lépe využitý, a bylo by zde tudíž více místa jak pro cyklisty, tak pro auta.

„Je dobré vědět, že umisťování cyklistické infrastruktury v rámci uličních profilů je v Praze obecně v plenkách. Teprve loni město schválilo nějaké standardy aktivní dopravy. Myslím, že spíše než neochotou to řešení najít, je problémem komplikovanost celého procesu, jak k řešení dojít,“ nastínil problematiku Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), a přiznává, že řešení je v tomto případě trochu kostrbaté. „Chybí nám právní nástroje pro jednoduchou koordinaci,“ dodává.

Podle Petra Hlaváčka, náměstka primátora, není vyloučené, že v budoucnu projde lokalita další úpravou, která by dovolila cyklopruh rozšířit.