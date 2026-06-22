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Známého zmasakroval, skoro mu uřízl hlavu. Soud vrahovi uložil výjimečný trest

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  16:18
Soud dnes uložil výjimečný trest 25 let vězení Michalu Štrumfovi, který brutálně napadl staršího muže v jeho pražském bytě a téměř mu odřízl hlavu. Verdikt není pravomocný. Devětadvacetiletý Štrumfa se k usmrcení svého známého i jeho následnému okradení přiznal. Hájil se tím, že muž jej předtím sexuálně obtěžoval. Štrumfa si ponechal lhůtu pro případné odvolání, případem by se tak mohl zabývat ještě odvolací soud.

Soudy

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Vražda se stala loni v noci na 23. července v panelovém domě v Krči. Štrumfa na svého šedesátiletého známého zaútočil v ložnici údery do obličeje i dalších částí těla kovovým boxerem.

Přivodil mu tak řadu výrazně bolestivých zranění, mimo jiné zlomeniny čelistí i dalších kostí v obličeji, roztržení oka či zlomeninu žebra.

Když zjistil, že muž po útoku stále žije, prořezal mu krk vroubkovaným nožem z kuchyně.

Obžalovaný Michal Štrumfa u Městského soudu v Praze při vazebním zasedání (březen 2026)
Kriminalisté a policisté zasahují v pražské Krči kvůli podezřelému úmrtí osoby v bytě. (24. července 2025)
Kriminalisté 1. oddělení zasahují v pražské Krči v ulici Sládkovičova. (24. července 2025)
Kriminalisté a policisté zasahují v pražské Krči kvůli podezřelému úmrtí osoby v bytě. (24. července 2025)
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