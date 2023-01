Konec bruslení uprostřed zimy. Radnice se nedohodla s provozovatelem Na Františku

Společnost Sport-Technik Bohemia pro Prahu 1 provozovala v rámci společné smlouvy dva sportovní areály: Na Františku, kde v zimě venkovní hřiště nahrazuje ledové kluziště, a nedaleký komplex Masná, disponující mimo jiné přetlakovou halou.

Sportoviště Na Františku firma postavila v roce 2004 a poté se přihlásila do výběrového řízení na jeho provoz. Byla jediným přihlášeným zájemcem, takže nebylo divu, že ho také vyhrála. Po každém ukončení smlouvy Praha 1 vypisovala nové výběrové řízení a vždy vyhrával Sport-Technik Bohemia. Loni se však konec smlouvy problematicky překryl s volbami nového vedení radnice.

„Praze 1 jsme oznámili v červnu, že nám smlouva končí 30. září. Vždycky jsme to tak dělali – někde v polovině roku se řeklo: po pěti letech končí smlouva, udělejte nové výběrové řízení. Městská část řekla, že ji vyřeší po volbách, protože teď jsou zmatky a nemůže se tím zabývat,“ uvedl pro iDNES.cz majitel a ředitel Sport-Technik Bohemia Milan Vopička, bývalý československý hokejový reprezentant. „Vypsali nám měsíční objednávku na provozování areálu s tím, že do konce roku 2023 vypíšou výběrové řízení. To ale nové vedení už nestihlo.“

Prodloužení jen do ledna

Dosavadní provozovatel tak se závěrem roku neměl novou smlouvu a Praha 1 ani nevybrala jeho nástupce. Aby nedošlo k ohrožení hlavní bruslařské sezony pro děti i dospělé, ale ani dalšího provozu a sportovního vyžití, dohodli se noví radní se Sport-Technik Bohemia na zajištění provozu obou areálů do 12. ledna 2023.

„Když došlo k prodlužování na měsíc s novými zastupiteli, začali se mezi sebou hádat, zda je částka, kterou mají platit, moc. Nakonec se rozhodli, že vytrvají do 12. 1., pak se kluziště zavře a udělá se nové výběrové řízení,“ vysvětlil Vopička.

„Chtěl bych velmi poděkovat majiteli Sport-Technik Bohemia panu Vopičkovi za roky spolupráce i za to, jak nám a občanům vyšel vstříc. V současné době je však provoz zejména ledové plochy energeticky velmi náročný a náklady na něj neúnosně narostly. To, co Praha 1 na základě minulé smlouvy investovala za rok, nyní utratila za dva měsíce,“ zdůraznil 1. místostarosta Prahy 1 David Bodeček (Piráti).

„Snažili jsme se mnoha způsoby zajistit pokračování plného provozu. Hledali jsme možnost sponzoringu, jednali jsme s provozovatelem o prodloužení do konce ledna, kdy většinou zájem o bruslení končí. Současná energeticky nepříznivá doba to ale neumožnila,“ doplnila místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová (nestr.).

Příspěvek na energie byl fixní

Podle Vopičky si ale provozovatel platil většinu nákladů sám, včetně zaměstnanců a energií. „Veškeré náklady na provoz areálů byly na nás. Praha 1 nám ročně přispívala malou částkou k energiím, ale to zdaleka nepokrylo ani staré energie, natož ty nynější nové, mnohem dražší,“ sdělil Vopička. „Peníze si můžeme vydělat v pronájmech, ale ty nám nikdy nepokryly náklady. Nikdy za celá léta, a teď už vůbec.“

Částka, kterou městská část Praha 1 platila, byla podle něj fixní a nezáležela na proměnlivé ceně energií. „Nechápu, proč je tohle pro Prahu 1, nejbohatší čtvrť na území republiky, problém,“ uvedl.

Praha 1 po převzetí a kontrole zahájí v co nejkratší době na obou sportovištích dočasný omezený provoz, aby zde zajistila možnost sportování dětí z mateřských, základních a středních škol. Provoz bude bez ledové plochy Na Františku a nafukovací haly v Masné. Předpokládaný termín zahájení dočasného omezeného provozu je od 16. ledna 2023. Tento režim bude fungovat do řádného a transparentního výběru nového provozovatele.