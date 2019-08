Britský deník píše o pádu Prahy, dobyly ji hordy opilých turistů

Praha se podle deníku Guardian zařadila mezi Barcelonu, Amsterdam, nebo Benátky. Tato evropská města také čelí rostoucímu náporu turistů, ale oproti jiným městům jezdí turisté do Prahy hlavně za levným alkoholem, píše deník.

Noční ulice tak patří zahraničním návštěvníkům, kteří v organizovaných skupinách chodí po pražských hospodách a barech.

„Trvá to už 10 nebo 15 let, ale v poslední době se to zhoršuje,“ svěřil se britskému listu fotoreportér Eugen Kukla, který žije v centru Prahy.

Zatímco v roce 2000 přijelo do Prahy 2,5 milionů turistů, v loňském roce to už bylo podle Prague City Tourism 11 milionů. Pod tímto náporem se podle deníku centrum Prahy vylidňuje a obyvatele nahrazují stánky se suvenýry, masážní salony a lidé v kostýmech pand.

Podle redaktora britského deníku, který se účastnil jednoho z takzvaných pivních tahů, jejich průvodce ani jednou skupinu nezklidnil, ačkoli bylo po desáté hodině.

Všiml si také, že turisté nemají strach z postihu. S policisty se střetli jen jednou, ale dostalo se jim pouhé výstrahy.

Kromě pivních tahů v centru nabízejí turistické agentury také procházky po Malé Straně, rovněž se zásobou alkoholu. Jedna z agentur účastníkům rozdávala spreje, kterými turisté malovali po Lennonově zdi. Umělecká díla a vzkazy ale často přemalovali vulgárními obrazci.

Praha zatím v omezení nočního života turistů příliš nepokročila. Magistrát zavedl nočního starostu, který by se měl na hlučnost v ulicích zaměřit. Dalším krokem je informační kampaň v ulicích. Formou plakátů jsou turisté varováni před pokutou za porušování nočního klidu.



Praha 1 se chce s podniky v městské části domluvit, aby nespolupracovali s takzvanými alkozájezdy a chce turisty odvést mimo centrum. Praha 1 také prosadila zákaz pivních kol v centru, který měl platit od srpna. Opatření bylo ale odloženo, protože pivovar dodávající provozovatelům kol pivo podal na ministerstvo dopravy námitku.

Mezitím jeden z organizátorů pivních tahů a pivních autobusů začal provozovat i pivní loď. Tu stejně jako pivní kolo pohání šlapání účastníků, kteří během plavby popíjejí.