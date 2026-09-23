Když se Petr přestěhoval do Prahy a začal studovat vysokou školu, chtěl si přivydělávat rozvozem jídla. „Myslel jsem si, že poznám Prahu a ještě budu na čerstvém vzduchu a v pohybu,“ vzpomíná. Z vidiny příjemné brigády se však brzy stala práce, která byla neúnosná.
„Nevěděl jsem, že budu jezdit na kole až dvanáct hodin denně. Po celém dni jsem byl úplně vyřízený. O přestávkách mi nikdo neřekl a ani neověřil, jestli se orientuji v provozu hlavního města,“ popisuje.
„Mladí ne vždy vědí, na co mají nárok, a někdy se bojí ozvat, aby o přivýdělek nepřišli.“