Uzavírky pro auta se vracejí na Plzeňskou ulici, rozkopaná bude i Kbelská

Štěpánka Pavlína Borská
  10:52
Začala druhá etapa oprav plynovodů a vodovodů v Plzeňské, jedné z nejdelších ulic v metropoli a klíčové radiály západní strany města. Práce budou trvat do konce srpna. Od poloviny dubna do konce prázdnin proto čeká řidiče úplná uzavírka začátku Plzeňské ulice ve směru od Anděla. Důležitá radiála se úplně uzavře 16. dubna. Chystají se i opravy Kbelské ulice.
Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí...

Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí už ve středu do své třetí a dopravně nejkomplikovanější fáze. (15. července 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí...
Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí...
Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí...
Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí...
17 fotografií

„Hlavním důvodem prací je nezbytná obnova zastaralých sítí, které jsou kvůli svému stáří v nevyhovujícím až havarijním stavu,“ vysvětlila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

V první fázi Pražská vodohospodářská společnost (PVS) opraví vodovod na Klamovce na křižovatce Plzeňské a Podbělohorské. Ze stejného důvodu je do příští neděle 22. února uzavřená Holečkova. Objízdná trasa vede přes Erbenovu. Asi půl kilometru, přibližně mezi zastávkami U Zvonu a Klamovka, je Plzeňská průjezdná pouze jedním pruhem. MHD jezdí standardně, pouze se přesunula zastávka autobusu Klamovka.

V druhé fázi od pondělí 23. února do 15. dubna se dělníci přesunou zpět na zmíněnou křižovatku na Klamovce a Holečkovou se bude moci opět jezdit.

Hrozí kolaps dopravy, varuje Praha 5 a odmítá uzavírku části Plzeňské ulice

Ve třetí fázi od 23. února se bude opravovat plynovod. „Rekonstrukce plynovodu bude ve většině případů realizována bez odstávek odběratelů, takže dopad prací na obyvatele bude minimální,“ dodala ke všem fázím Lišková. Od odbočky na ulici U Palinárky po Erbenovu auta pojedou po kolejích.

Ve čtvrté fázi bude TSK od konce března do konce května frézovat povrchy a vyrovnávat obrubníky. Od 15. března do 5. dubna se bude jezdit pouze jedním pruhem.

Praha 5 má opět výhrady

„Od poloviny dubna vstoupí stavba do nejnáročnější fáze, kdy bude ulice Plzeňská zcela uzavřena v úseku Na Čečeličce–Holečkova. Veškerá doprava bude převedena do ulice Vrchlického obdobně jako v roce 2025. Propojení zajistí ulice Tomáškova a U Trojice,“ sdělila Lišková.

Praze 5 se sice podařilo prosadit, aby se kompletní uzavírka frekventované ulice zkrátila o dva měsíce, nicméně má k načasování oprav na Plzeňské stále podstatné výhrady. Radnice se ostře vymezila už k první etapě oprav, která proběhla loni v létě. Kritizovala, že město upozadilo opravy na Plzeňské kvůli rekonstrukci Barrandovského mostu.

Velké komplikace v Praze 5. Uzavírá se Plzeňská ulice, přibude i Nádražní

„Trváme na výhradách k dopravnímu omezení. Preferujeme rozložení prací do dvou stavebních sezon tak, aby byly minimalizovány dopady uzavírky na provoz v Plzeňské. I nadále tedy nesouhlasíme s uvažovaným časovým rozvrhem prací, tedy jejich provádění v jedné stavební sezoně,“ konstatoval starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).

Uzavřené Břežanské údolí

V pondělí začne rekonstrukce a tím pádem také uzavírka Šárecké ulice v Dejvicích. „V místě bude současně provádět PVS výstavbu vodovodu a kanalizace a Pražská plynárenská Distribuce pokládku nového plynovodu. Rovněž se vybuduje trolejbusová trať, kterou zajišťuje dopravní podnik,“ informovala Lišková. Přibude cyklopruh a zeleň. Autobusy 131, 216 a noční linka pojedou odklonem. Nahradí je X131, X216 a X907. Hotovo má být na konci června.

Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí už ve středu do své třetí a dopravně nejkomplikovanější fáze. (15. července 2025)
Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí už ve středu do své třetí a dopravně nejkomplikovanější fáze. (15. července 2025)
Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí už ve středu do své třetí a dopravně nejkomplikovanější fáze. (15. července 2025)
Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí už ve středu do své třetí a dopravně nejkomplikovanější fáze. (15. července 2025)
17 fotografií

Od 2. března neprojedete také ze Zbraslavi do Dolních Břežan. Vozovka vedoucí Břežanským údolím projde opravou, renovuje se její odvodnění a postaví se nové opěrné zdi. Objížďka povede přes Vrané nad Vltavou, Zvoli a Ohrobec. Cesta se řidičům prodlouží asi o devět kilometrů.

„Občané se na mě obracejí a ptají se, proč se na místo opět vracíme po více než třech letech. Tehdy se musel opravit havarijní úsek na příjezdu do Dolních Břežan. Byl tam podemletý most a hrozil pád opěrné zdi i utržení silnice, což ohrožovalo bezpečnost řidičů. Ačkoli už se v té době připravovala kompletní rekonstrukce silnice mezi Zbraslaví a Dolními Břežany, bylo nutné reagovat okamžitě a asi půlkilometrovou část uzavřít. Nyní se konečně pomalu, ale jistě dostáváme do finále,“ vysvětlil středočeský radní pro oblast silniční dopravy Josef Pátek (ODS).

Břežanské údolí se má otevřít v listopadu. Středočeský kraj dá na opravy 350 milionů korun.

Další omezení město naplánovalo na duben, kdy se má začít rekonstruovat Kbelská ulice. Úplně zavřená nebude, ale ubude průjezdných pruhů. Pak se má opravovat také navazující Průmyslová. Společně tvoří Průmyslový polookruh a v podstatě suplují nedostavěný Pražský i Městský okruh. Město si už ve výběrovém řízení vybralo, kdo Kbelskou opraví.

Ignorují zákaz, jezdí za tramvají. Řidiči si z uzavírky Plzeňské těžkou hlavu nedělají

Zastupitelé se ke Kbelské ale ještě vrátí na svém březnovém zasedání. Padla totiž otázka, zda nejde opravu odložit a lépe koordinovat. Některým zastupitelům není jasné, kudy povedou objízdné trasy.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

Nejčtenější

Šok pro nálezce, záhada pro policii. Mrtvá u sebe měla jen stovku a lístek na MHD

Kriminalisté z Prahy-jih se zabývají úmrtím ženy, která byla nalezena bez...

Mrtvou ženu našli v sobotu odpoledne kolemjdoucí lidé v lese u Říčan. Protože u sebe neměla žádné doklady, policie se nyní obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při jejím ztotožnění. Médiím poskytla...

Chybějící písmenko stálo studentku maturitu z angličtiny. Případ hnala k soudu

ilustrační snímek

Chybějící písmeno ve slově novinář, tedy journalist, stálo studentku úspěch v maturitní zkoušce z angličtiny. Kvůli jedinému bodu, který jí scházel ke složení didaktického testu, dokonce podala...

V kauze lovců pedofilů obžalovali 11 lidí. Vydávali se za dívky, chtivé muže ztýrali

Takzvaný lovec pedofilů drží za hlavu jihomoravského policistu, který přišel na...

Státní zástupkyně obžalovala 11 lidí v případu takzvaných lovců pedofilů, informoval server iROZHLAS.cz, který má obžalobu k dispozici. Podle něj mnohdy nezletilí lidé si na sociálních sítích...

Park lamp i chlapec s těžkou hlavou. Obě strany Dvoreckého mostu budou mít atrakci

Vizualizace prostor na koncích Dvoreckého mostu (9. února 2026)

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 bude nahrazeno křoví upraveným „parkem lamp“ s více než čtyřmi stovkami svítidel ze 79 zemí světa. Zakončení v Praze 4 se zase využije jako kulturní prostor,...

Hromadná nehoda uzavřela dálnici D11. Bouralo pět osobních aut a náklaďák

Nehoda uzavřela provoz na dálnici D11 ve směru do Prahy. (12. února 2026)

Hromadná nehoda dnes ráno uzavřela na 40,5. kilometru dálnici D11 ve směru na Prahu. V okrese Nymburk bouralo pět osobních aut a jeden nákladní vůz. Po kompletní uzavírce úseku byl provoz před 11:30...

Hromadná nehoda jedenácti autu uzavřela D8 u Prahy. Projíždí se jedním pruhem

Hromadná nehoda uzavřela dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem. (16. února 2026)

Dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem v pondělí ráno uzavřela hromadná nehoda několika nákladních a osobních aut. Jeden člověk byl zraněn, policie odklání dopravu přes Zdiby.

16. února 2026  7:47,  aktualizováno  10:40

Běží zbraňová amnestie. Lidé policistům přinesli už 113 zbraní, nacházejí i rarity

Premium
ilustrační snímek

Denně lidé na policejní služebny přinášejí zbraně, které mají doma bez patřičných dokumentů. Zlegalizovat si je nebo bez otázek odevzdat mají nyní příležitost v rámci zbraňové amnestie, která potrvá...

16. února 2026

Ředitel Teplic šel do kotle a podpisem na šálu zpečetil sázku o Zlatana

Teplický Matěj Náprstek v souboji o míč v utkání fotbalové ligy v Mladé...

Kdo se bojí, nesmí do lesa ani do fotbalového kotle. Rudolf Řepka jako ředitel prvoligových Teplic je nebojsa, mezi vlajkonoše zašel osobně během nedělního zápasu v Mladé Boleslavi a s jedním z nich...

16. února 2026  9:14

Hasiči zasahovali u nehody v Praze 5. Auto skončilo na boku, řidiče museli vyprostit

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou...

Pražští hasiči zasahovali v neděli večer u nehody osobního auta v Praze 5. Kvůli překážce na trati skončilo auto na boku. Řidiče museli hasiči vyprošťovat. Podle prvotního vyšetření záchranářů...

15. února 2026  23:01,  aktualizováno  16. 2. 7:55

USK uspěl v Brně, ale Žabiny nesmutní. Držely krok, druhá půle jim dodala naději

Emma Čechová z USK Praha zakončuje na koš Žabin Brno, brání ji Natálie...

Basketbalistky USK Praha vyhrály v Brně ligový šlágr nad Žabinami 84:70 a stejně jako v minulých letech bez jediného zaváhání ovládly základní část ŽBL. Souboj nejlepších českých týmů současnosti...

15. února 2026  14:24,  aktualizováno  16. 2. 7:54

Výkon nebyl nejlepší, na výhru ale stačil. Priske o Hradci i absencích v obraně

Brian Priske, trenér Sparty během utkání s Hradcem Králové.

Na jaře zůstávají stoprocentní, navíc ve třech zápasech ani jednou neinkasovali. Když ale kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske hodnotil duel proti Hradci Králové (2:0), uznal: „Myslím, že jsme...

16. února 2026  7:05

Surovčík hrál poprvé od minely, Spartu proti Hradci podržel. Ideální zápas, culil se

Gólman Jakub Surovčík ze Sparty v akci.

Když naposledy nastoupil za Spartu v soutěžním utkání, minelou na půdě Artisu Brno svým spoluhráčům zkomplikoval zápas osmifinále fotbalového poháru. Další šanci dostal Jakub Surovčík v neděli v lize...

15. února 2026  22:31

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

15. února 2026  20:52

Mladá Boleslav - Teplice 0:0, nudný zápas, celkem jen tři střely na bránu

Teplický Matěj Pulkrab hlavičkuje v utkání s Mladou Boleslaví.

Bez velkých šancí, bez nebezpečných střel, bez vzrušujících okamžiků. Zápas fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Teplicemi jinak než bezbrankovou remízou snad ani skončit nemohl. Hrstka fanoušků v...

15. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:29

Tragická nehoda na Mělnicku uzavřela silnici. Muž nepřežil náraz do stromu

Smrtelná srážka osobního auta a stromu na Mělnicku. (15. února 2026)

Ke smrtelné nehodě došlo v neděli odpoledne u obce Zálezlice na Mělnicku. Řidič osobního auta sjel ze silnice a narazil do stromu. Přes veškeré snahy záchranářů se muže nepodařilo zachránit.

15. února 2026  16:54

Američanka studující v Česku chtěla odletět pryč. Ještě před tím však beze stopy zmizela

ilustrační snímek

Zatímco pátrání po čtrnáctileté dívce z Prahy 4 skončilo šťastným návratem domů, policisté i nadále intenzivně hledají třiadvacetiletou studentku z USA. Mladá Američanka, která v Česku studuje...

15. února 2026  15:32

Proč ještě nejste těhotná? Snahy Číny o zvýšení porodnosti selhávají

Čínský billboard podporující politiku jednoho dítěte (3. července 2012)

Porodnost v Číně klesla na rekordní minimum. Stav vyvolává obavy o demografickou budoucnost země, vyloučena nejsou ani represivnější opatření. Vývoj porodnosti se může pro Peking stát existenčním...

15. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.