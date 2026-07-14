O změně informovala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS) s tím, že se se zhotovitelem snaží navýšit kapacity pracovníků. To by mohlo zajistit, že řidiči údolím skutečně projedou už po Vánocích. Na jaro by pak zbyly jen dokončovací práce.
Opravy nabraly zpoždění z více důvodů. Jde například o delší sanaci skal či nutnou změnu dokumentace kvůli založení jedné z opěrných zdí. Práce prodloužily také problémy s podzemní vodou a silné deště.
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„Už nyní, v červenci, je férové říci, že pracovní činnost na spojnici Dolních Břežan a pražské Zbraslavi se zdržela natolik, že úplné dokončení, které jsme plánovali na druhou polovinu prosince, bude posunuto do jara 2027,“ oznámil Marek Hanuš, vedoucí oddělení investic KSÚS.
Organizace podle něj intenzivně komunikuje se zhotovitelem, aby byl úsek pro provoz otevřen už na konci roku. Záležet bude však na počasí. „Nezřídka se stává, že v listopadu nasněží, což průběh prací neblaze ovlivní,“ doplnil Hanuš.
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V průběhu rekonstrukce se i přes mnohé průzkumy vyskytly nepředvídatelné problémy.
„Rozsah a technická náročnost prací v úzkém a skalnatém prostoru je skutečně málo vídaná. A my se s tím musíme popasovat,“ uvedl Filip Slaba, ředitel oblastního závodu Jih společnosti M – SILNICE, která je zhotovitelem.
Práce nezahrnují jen samotnou rekonstrukci silnice II/101. Součástí je také výstavba dvaadvaceti železobetonových opěrných zdí o celkové délce přibližně 1,7 kilometru. Dále jde o zajištění skalních svahů, rekonstrukci odvodnění i o další související objekty v rámci více než tři a půl kilometru dlouhého úseku komunikace.
Opravu potrápila dokumentace i vydatný déšť
Například samotná sanace skal trvala o dva týdny déle, než se předpokládalo. Hotovo mělo být na konci dubna, práce nakonec skončily až v polovině května.
„Také jsme museli v několika případech měnit dokumentaci kvůli změně založení čtyř ze zdí. Narazili jsme i na skálu, musíme tedy operativně měnit technologii založení. Budeme muset nejspíše masiv několikrát navrtat,“ vyjmenoval Hanuš.
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V průběhu oprav se také nahromadila podzemní voda, kterou musel zhotovitel na několika místech odčerpávat. „Každý déšť, a že jich nebylo v posledních týdnech málo, situaci zkomplikoval,“ doplnil Slaba.
Pokud nebude počasí rekonstrukci přát ani na podzim, nebude možné položit asfaltový koberec a nainstalovat svodidla. Ani v režimu předčasného užívání by v tomto případě nebylo možné provoz spustit. Stavba by se tak musela zakonzervovat a zprovoznit v jarních měsících.
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„Řidičkám a řidičům se omlouváme za komplikace, prosíme je o trpělivost. Odměnou jim budiž fakt, že doprava v Břežanském údolí bude o mnoho kvalitnější a bezpečnější,“ uzavřel Hanuš.