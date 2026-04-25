Mladík se zřítil z Branických skal, záchranáři mu už nedokázali pomoct

Událost se stala kolem půl desáté dopoledne. „Z Branické skály došlo k pádu muže, který následkem toho pádu utrpěl náhlou zástavu oběhu, ze stran posádek byla zahájena resuscitace,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
Dodal, že resuscitace byla neúspěšná a záchranáři konstatovali smrt.
|
Záchranáři zasahovali v Prokopském údolí, ze skály tam spadl chlapec
Jak redakci sdělil mluvčí pražské policie Jan Rybanský, policisté okolnosti pádu vyšetřují. „Vyloučili jsme cizí zavinění,“ sdělil mluvčí s tím, že se jednalo o mladistvého muže.
Branické skály, Praha 4 – Braník
