Je to serval na útěku? Strážníci sledovali šelmu u Brandýsa, pak zmizela v poli s řepkou

Strážníci zvíře na místě zhruba 15 minut monitorovali. Podle prvotního zjištění mohlo jít o servala, který utekl ze soukromého chovu ve Svémyslicích. Odchyt se však nepodařil, šelma následně odběhla do vzrostlého pole s řepkou, kde zmizela z dohledu.
Událost strážníci oznámili Policii ČR, myslivcům i odboru životního prostředí brandýské radnice.
Úřady zároveň upozornily veřejnost, aby byla v lokalitě obezřetná. Serval patří mezi zvířata vyžadující zvláštní péči a lidé mají v případě jeho výskytu kontaktovat městskou policii nebo Policii ČR.
„Jde o plachou šelmu, která se člověku zpravidla vyhýbá, při pocitu ohrožení však může reagovat obranně. Menší psy může považovat za kořist, u větších hrozí konflikt, proto by měli mít lidé své psy pod kontrolou,“ sdělil na Facebooku preventista městské policie Brandýs nad Labem Radek Fedaček.
|
K případu se na sociálních sítích vyjádřil i majitel zvířete, podle kterého jde o jeho servala. Požádal veřejnost, aby ho v případě spatření kontaktovala, protože zvíře je na něj zvyklé a nechá ho přijít blíže než cizí lidi.
„Spontánní útok na člověka je vyloučený,“ uvedl uživatel Facebooku Theodor P. Podle něj váží serval zhruba 15 kilogramů a živí se především drobnými hlodavci a ptáky.
|
Majitel zároveň vyzval myslivce, aby na zvíře nestříleli. Podle jeho slov nepředstavuje hrozbu pro okolní zvěř a při kontaktu se raději spoléhá na útěk než na útok.