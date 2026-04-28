Je to serval na útěku? Strážníci sledovali šelmu u Brandýsa, pak zmizela v poli s řepkou

Brandýští strážníci zaznamenali v pondělí večer neobvyklý případ na okraji pole mezi Dřevčicemi a Brandýsem nad Labem. Hlídka si při běžné činnosti všimla odstaveného vozidla, jehož řidič upozornil na pohyb šelmy připomínající rysa. Na místě se ukázalo, že může jít o servala, který utekl ze soukromého chovu. Zvíře po krátkém sledování zmizelo v poli, pátrá po něm policie i majitel, podle kterého by pro člověka nemělo být nebezpečné.

Serval utekl ze soukromého chovu u Svémyslic, po šelmě pátrají policie i majitel. | foto: Facebook @Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Strážníci zvíře na místě zhruba 15 minut monitorovali. Podle prvotního zjištění mohlo jít o servala, který utekl ze soukromého chovu ve Svémyslicích. Odchyt se však nepodařil, šelma následně odběhla do vzrostlého pole s řepkou, kde zmizela z dohledu.

Událost strážníci oznámili Policii ČR, myslivcům i odboru životního prostředí brandýské radnice.

Úřady zároveň upozornily veřejnost, aby byla v lokalitě obezřetná. Serval patří mezi zvířata vyžadující zvláštní péči a lidé mají v případě jeho výskytu kontaktovat městskou policii nebo Policii ČR.

„Jde o plachou šelmu, která se člověku zpravidla vyhýbá, při pocitu ohrožení však může reagovat obranně. Menší psy může považovat za kořist, u větších hrozí konflikt, proto by měli mít lidé své psy pod kontrolou,“ sdělil na Facebooku preventista městské policie Brandýs nad Labem Radek Fedaček.

V Anglii se na červenou může, vymlouvají se. Počet úrazů chodců v Praze stoupá

K případu se na sociálních sítích vyjádřil i majitel zvířete, podle kterého jde o jeho servala. Požádal veřejnost, aby ho v případě spatření kontaktovala, protože zvíře je na něj zvyklé a nechá ho přijít blíže než cizí lidi.

„Spontánní útok na člověka je vyloučený,“ uvedl uživatel Facebooku Theodor P. Podle něj váží serval zhruba 15 kilogramů a živí se především drobnými hlodavci a ptáky.

„Nezdráhají se vykonat potřebu kdekoliv.“ Na nechutný zápach v metru úklid nestačí

Majitel zároveň vyzval myslivce, aby na zvíře nestříleli. Podle jeho slov nepředstavuje hrozbu pro okolní zvěř a při kontaktu se raději spoléhá na útěk než na útok.

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu

Na náměstí Jana Palacha se sešli protestující z pražských vysokých i středních...

Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní...

Jen „chyba“ v navigaci? Nový Dvorecký most i přes zákaz hned projelo auto

Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální...

Hned druhý den po zprovoznění nového Dvoreckého mostu v Praze ho i přes zákaz projelo auto. Přestupek okamžitě vyvolal bouřlivé debaty na sociálních sítích a vzbudil pozornost policie. Ta případ pro...

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...

Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

Je to serval na útěku? Strážníci sledovali šelmu u Brandýsa, pak zmizela v poli s řepkou

Serval utekl ze soukromého chovu u Svémyslic, po šelmě pátrají policie i...

Brandýští strážníci zaznamenali v pondělí večer neobvyklý případ na okraji pole mezi Dřevčicemi a Brandýsem nad Labem. Hlídka si při běžné činnosti všimla odstaveného vozidla, jehož řidič upozornil...

28. dubna 2026  15:12

Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce

Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)

V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo provoz alespoň...

28. dubna 2026  7:46,  aktualizováno  14:37

Komunisti hrozili rudými hvězdami, Rusko poslalo nótu. Kde skončil růžový tank?

Přebarvení tanku v roce 1990 vyvolalo bouřlivé diskuse i protest sovětské vlády.

Kovové monstrum připomínající konec druhé světové války a osvobození Prahy na náměstí Kinských na Smíchově přes noc z 27. na 28. dubna 1991 zrůžovělo. Umělec David Černý jej do nového hávu převlékl...

28. dubna 2026  14:16

„Nezdráhají se vykonat potřebu kdekoliv.“ Na nechutný zápach v metru úklid nestačí

Premium
Lože bezdomovců. Například ve stanici metra Můstek jsou denně k vidění spící...

Zápach a nevábné výhledy provázejí mnohdy cestující metrem, kam se s oblibou uchylují lidé bez domova. A to nejen v mrazech, ale celoročně. Nejenže páchnou, ale zůstává po nich nepořádek a vedle nich...

28. dubna 2026  13:47

V příbramské nemocnici zasahovala policie, dokumenty si vyžádala i od kraje

ilustrační snímek

V krajské nemocnici v Příbrami zasahovala v úterý dopoledne policie. Detektivové dorazili také na krajský úřad Středočeského kraje, kde si vyžádali zatím nespecifikované dokumenty. Dozor nad případem...

28. dubna 2026  11:49,  aktualizováno  13:32

Na Žižkově zazněly dva výstřely. Z okna domu střílel silně opilý muž

Opilý muž střílel z okna domu. Policie ho zajistila

Dva výstřely se ozvaly dneska odpoledne na pražském Žižkově. Jak policie zjistila, pálil z okna domu silně opilý muž. Rány vyšly z flobertky. Okolnosti i motiv činu dál zjišťují kriminalisté.

27. dubna 2026  18:33

Emma je na vše připravená, tvrdí kanadská hvězda o Čechové. Čím vyčnívá Minnesota?

Bridget Carletonová na tréninku ZVVZ USK Praha.

V barvách Minnesota Lynx se těsně minou. Zatímco Emma Čechová se chystá na premiérové zážitky ze zámoří, Bridget Carletonová, její kanadská parťačka z USK Praha, se po sedmi letech od čtyřnásobných...

27. dubna 2026  18:30

Odvolací soud začal řešit střet cyklisty s řidičkou, která později zemřela

Obžalovaný Václav Socher u Vrchního soudu v Praze (27. 4. 2026)

Odvolací senát dnes začal řešil fyzický konflikt mezi cyklistou a řidičkou, která několik dní po tomto incidentu v centru Prahy zemřela. Kauza je skutkově i právně komplikovaná, soud po celodenním...

27. dubna 2026  17:42

V Anglii se na červenou může, vymlouvají se. Počet úrazů chodců v Praze stoupá

Premium
Na červenou. Turisté v centru často nedbají barvy na semaforech a přecházejí...

Hlavní město má rekord v nehodách chodců, více než polovinu z nich zaviní sami. Ve čtvrtek a v pátek si na ně policisté v metropoli posvítili.

27. dubna 2026

Cizinec zemřel v gay klubu po vypití znásilňovací drogy. Ze smrti viní jeho známost

Soukromý pokoj ve smíchovském gay klubu. (27. dubna 2026)

Až osmnáct let vězení hrozí muži, kterého kriminalisté viní z toho, že loni v pražském gay klubu poskytl drogu sedmadvacetiletému cizinci, jenž po jejím užití zemřel. Nepomohla ani resuscitace...

27. dubna 2026  15:31

Ondra zdolává skály a chystá se do Prahy. A olympiáda v LA? Nevzdávám ji, říká

Adam Ondra na tiskové konferenci ke Světovému poháru v Praze.

Před rokem v Praze ukončil závodní kariéru v boulderingu, přesto se Adam Ondra v červnu na Světovém poháru v hlavní městě opět představí. Organizátoři totiž do programu zařadili i lezení na...

27. dubna 2026  15:12

VIDEO: Potřebuju svézt a klidně trubte. Strážník honil prchající auto, stopl si civilistku

Strážník si cestou k případu stopl civilistku. (26. dubna 2026)

Jako scéna z akčního filmu vypadá sestříhané video, které zveřejnila pražská městská policie. Strážník s pistolí v ruce se marně snaží zastavit ujíždějícího řidiče, aby o pár sekund později požádal o...

27. dubna 2026  14:57

