Po několika dnech pátrání tak jeho útěk skončil a šelma se vrátila zpět k chovateli, uvedla na Facebooku městská policie Brandýs nad Labem.
Zvíře se podle strážníků objevilo přímo v areálu firmy, kde ho zaměstnanci navedli do slepé uličky a zadrželi do příjezdu majitele. Ten následně servala odchytil.
„Dnes 29. 4. 2026 kolem 10:00 byl dobrodruh Cesar konečně dopaden – a to přímo majitelem v jedné firmě v Nádražní ulici,“ uvedla městská policie.
„Po krátkém vyjednávání byl Cesar úspěšně odchycen,“ doplnila policie s tím, že tím skončil jeho několikadenní útěk.
Cesar utekl v noci ze soboty 25. na neděli 26. dubna ze soukromého chovu ve Svémyslicích. V pondělí večer si ho hlídka městské policie všimla mezi Dřevčicemi a Brandýsem nad Labem, kde ho zhruba 15 minut monitorovala. Odchyt se tehdy nepodařil a zvíře zmizelo v poli se vzrostlou řepkou.
„Hlídka zvíře přibližně 15 minut monitorovala a vyčkávala na možnost jeho odchytu. To se nepodařilo a zvíře se poté vzdálilo do pole vzrostlé řepky, kde zmizelo z dohledu,“ uvedli v pondělí strážníci. O události byla informována i Policie ČR, myslivci a odbor životního prostředí.
Majitel zároveň žádal veřejnost o pomoc s odchytem a vyzýval, aby ho lidé v případě spatření kontaktovali. Zvíře bylo spatřeno ještě v úterý řidičkou autobusu v polích mezi obcemi Polerady a Brázdim.
Serval je plachá šelma, která se lidem spíše vyhýbá, při ohrožení však může reagovat obranně. Podle majitele však nepředstavuje zvíře pro člověka nebezpečí. Serval Cesar je podle něj zvyklý na lidi a útok na člověka je vyloučený.