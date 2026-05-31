Nedávné rozhodnutí Rady hl. města posvětilo ve čtvrtek zastupitelstvo. Na různé úpravy a renovace budov a třeba i školních kuchyní radní uvolnili městským částem přibližně 600 milionů korun.
„Je to cesta, jak do tohoto chátrajícího objektu opět vnést život,“ vysvětlili už dřív představitelé magistrátu aktuální záměr na obnovu Brandejsova statku. Tato stavba na okraji Suchdola se nachází několik stovek metrů od komplexu České zemědělské univerzity (ČZU).
„Vznikne zde gymnázium přibližně pro 500 dětí. Podklady jsme připravovali poměrně dlouho i proto, aby byly v souladu se záměry městské policie,“ vysvětlil Antonín Klecanda (STAN), radní pro oblast školství.
Městská policie má v areálu ustájeny koně svého jízdního oddílu. I po renovaci by měly v Brandejsově statku obě instituce fungovat vedle sebe.
Miliardový projekt
„Nepůjde o právě levnou rekonstrukci, což se dá předpokládat také vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt,“ vysvětlují radní. Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 1,065 miliardy korun. Stavět se má systémem design and build.
Znamená to, že město má aktuálně k dispozici příslušnou studii, vybraný zhotovitel poté vytvoří projekt, zajistí nezbytná povolení a samotnou stavbu.
„K systému design and build se poslední dobou stále častěji uchylujeme ve školských, ale třeba také sportovních projektech. Jde totiž o cestu, jak dosáhnout co nejrychlejší výstavby,“ vysvětlili radní. Předpokládaná doba realizace zakázky je čtyři roky.
„Doufejme, že navrhovaná škola vznikne co nejdříve,“ řekl Klecanda. Město své představy o renovaci řeší spolu s památkáři, proto by neměly v tomto ohledu nastat potíže.
Fakt, že škola vznikne relativně stranou od města na okraji čtvrti, podle radních nepředstavuje zádrhel. „Lokalita je v dosahu autobusové dopravy,“ uvedl Klecanda. Zastávky jsou nyní přibližně deset minut chůze od statku. Další dopravní alternativou do této lokality se stane plánovaná tramvaj, jež do Suchdola povede od Podbaby.
„Tramvajová trať Nový Sedlec – Podbaba – Suchdol představuje klíčový projekt a radiální dopravní spojení pro obsluhu městské části Suchdol s areálem ČZU a transformačního území Nový Sedlec,“ vysvětlují projektanti. Linka s devíti zastávkami se nyní nachází ve fázi projektových příprav. Škola může být dobře dosažitelná i pro Středočechy, například cesta z Roztok u Prahy trvá v řádu minut.
Osud stárnoucí památky, Brandejsova statku, různé instituce a spolky řešily již více než 15 let. Jedná se o obnovu stárnoucích budov, jakými jsou zámeček, bývalá kovárna, kočárovna, stodola anebo malé stáje.
Stávající stavby podle památkářů podobu získaly převážně ve 20. letech 19. století, v jádru se však nachází zdivo z 16. století. Památeční je Brandejsův statek též proto, že tam pobývaly osobnosti jako malíř Mikoláš Aleš a další.