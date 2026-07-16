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Bral jsem ji jako babičku, řekl soused. Za pokus o upálení dostal mladík dvanáct let

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  13:04
Soud uložil 12 let vězení Filipu Votýpkovi za snahu o upálení seniorky, která byla jeho sousedkou v pražském panelovém domě. Mladíka uznal vinným za pokus o obecné ohrožení, protože založený požár byl rizikem i pro desítky dalších spících obyvatel domu.

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Závažnější následky nenastaly jen díky tomu, že ženě se podařilo oheň v jejím bytě uhasit svépomocí. Votýpka obžalobu odmítá. „Bral jsem ji jako babičku, neměl jsem důvod jí ublížit,“ řekl ve čtvrtek u soudu.

Připouští, že byl u důchodkyně na noční návštěvě, tvrdí ale, že od ní spořádaně odešel. Verdikt není pravomocný.

Obžaloba Votýpku původně vinila z pokusu o vraždu, po provedeném dokazování ale skutek překvalifikovala na přísněji postižitelný pokus o obecné ohrožení s úmyslným způsobením smrti. Trestní sazba činí 12 až 20 let, státní zástupce pro mladíka žádal patnáctiletý trest.

Incident se stal loni 14. ledna v Jablonecké ulici na Proseku. Podnapilý Votýpka zazvonil dvě hodiny po půlnoci na sedmaosmdesátiletou sousedku a namluvil jí, že se nemůže dostat domů. Žena, která se s mladíkem i jeho rodinou znala, jej pozvala dál.

Zamčená seniorka v podpáleném bytě? Mladý soused vinu odmítá, na sirce našli jeho DNA

Podle rozsudku mu ustlala na pohovce v obývacím pokoji a odebrala se do ložnice, kam si za ní ještě přišel popovídat o svých vztahových problémech. Následně odešli každý zvlášť spát.

Soudy

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Pražský městský soud dospěl k závěru, že Votýpka pak nad ránem zapálil sirkami jak gauč, tak i koberec v obývacím pokoji. Poté sebral v předsíni klíče, zvenku zamkl vstupní dveře bytu na oba zámky a svazek klíčů ukryl před domem. Policie později zajistila Votýpkovu DNA na šesti zápalkách nalezených na místě činu.

Důchodkyně, která trpí nespavostí, dokázala včas zareagovat na zápach kouře. Když spatřila přes prosklené dveře metrové plameny, zvládla je uhasit. Policisté Votýpku zadrželi hned v den incidentu, následující měsíce strávil ve vazbě. Nyní jej na svobodě hlídá elektronický náramek.

„Byl psychicky špatný, mluvil o svých problémech,“ popsala dříve seniorka u soudu mladíkovo rozpoložení. Votýpka je podle ní hodný, jen by potřeboval pomoc psychologa. „Plameny jsem zašlapávala a dusila dekou. Chvilku to trvalo, měla jsem pár puchýřů na nohou a rukou, ale já se ohně neděsím, byla jsem zvyklá z divadel,“ uvedla žena.

Soudy

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Vysvětlila, že v minulosti měla na pražském magistrátu na starosti bezpečnost kulturních zařízení a dodělala si maturitu z požární ochrany. V bytě bylo podle ní hodně kouře, a když z něj chtěla odejít, zjistila, že dveře jsou zamčené a klíče chybí. Zavolala proto zeťovi, který jí přijel odemknout a následně zalarmoval policii.

Třiadvacetiletý Votýpka už byl v minulosti trestaný, naposledy obecně prospěšnými pracemi za porušování domovní svobody. „S poškozenou mám velmi dobrý vztah. Když jsem byl malý, nesčetněkrát mě hlídala, bral jsem ji jako babičku. Neměl jsem, nemám a nebudu mít důvod jí ublížit. Byl to blízký člověk, který mi dokázal poradit, říct mi něco hezkého,“ řekl ve čtvrtek soudnímu senátu.

Dodal, že vznik požáru je pro něj nepochopitelný. Jeho obhájce zdůrazňoval, že hasiči nezjistili konkrétní příčinu požáru a že připouštěli i možnost neúmyslného založení ohně.

Součástí rozsudku je i Votýpkova povinnost uhradit seniorce tisícikorunu za způsobenou nemajetkovou újmu. Žena se k trestnímu řízení připojila jen s touto symbolickou částkou, více nežádala. Dalších 66 000 korun má mladík zaplatit pojišťovně jako náhradu škody.

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