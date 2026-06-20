Bouřky ve středních Čechách. Padají kroupy, neobvyklá záchrana se udála v Příbrami

Obzvláště silná bouřka se vyskytla například na Říčansku východně od Prahy. Na Příbramsku pak lokálně napršelo přes 70 milimetrů srážek.
Právě v Příbrami hasiči zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. „Voda, která přitékala do rybníka, uvěznila dva lidi na zahradě v altánu, hasiči tam museli jet a dostat je z altánu na člunu,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.
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V Příbrami podle něj hasiči zasahovali také v ulici Bratří Čapků, kde voda natekla do školy a bylo potřeba ji odčerpat. Kvůli bouřce hasiči zasahovali i na dalších místech regionu. Zpočátku vyjížděli hlavně k popadaným stromům, později i k čerpání vody, řekl Sýkora.
Oranžová výstraha před vysokým stupněm nebezpečí platí pro Čechy, Jihomoravský a Olomoucký kraj pro bouřky i teploty do sobotní půlnoci.
Přívalový déšť může rozvodnit menší toky a způsobit lokální zatopení podchodů, podjezdů či sklepů. Na některých místech meteorologové varovali i před bleskovými povodněmi.