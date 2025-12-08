Začalo bourání první půlky Šmejkalky, řidičům přineslo omezení

  13:32
Stavbaři opravující most Šmejkalka na dálnici D1 u Senohrab začali demolovat polovinu mostu ve směru na Prahu. Doprava je převedena na opačnou stranu dálnice a střední dělicí pás. Dělníci nyní budou starý most nad historickým obloukem rozebírat a zároveň stavět nový. Potrvá to zhruba tři čtvrtě roku, poté je čeká stejný postup na druhé straně ve směru na Brno, řekl novinářům vedoucí projektu Jan Gramblička z firmy Strabag.
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1. (8. prosince 2025)

Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1. (8. prosince 2025) | foto: ČTK

Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1. (8....
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1. (8....
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1. (8....
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1. (8....
Předtím auta jezdila v obou směrech ve dvou zúžených pruzích vyosených do stran, aby prostřední část zůstala volná pro stavbu.

„V prostoru nad obloukem budeme části staré konstrukce odřezávat a za pomoci dvou autojeřábů je budeme snášet dolů,“ uvedl Gramblička. Nejtěžší kusy mohou vážit až 50 tun a měřit sedm metrů. Pod mostem je budou rozebírat demoliční bagry. Většina materiálu se podle Grambličky využije na nové stavbě.

Rekonstrukci nejstaršího dálničního mostu v zemi má na starosti sdružení firem Strabag a Pragoprojekt, most opravuje za 965 milionů korun bez DPH. Práce začaly v červenci 2023, s uvedením do provozu se počítá v první polovině roku 2027. Dělníci musejí nejdřív odstranit nosnou konstrukci až po historický oblouk, který zůstane zachován a čeká ho oprava. Na stavbě, která pokračuje i v zimě, pracuje denně až 50 dělníků.

Auta projíždějí opravovaným úsekem dvěma zúženými jízdními pruhy v každém směru maximální rychlostí 80 kilometrů v hodině. Tak tomu bude podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla po celou dobu rekonstrukce, dodržování rychlosti kontrolují radary. Zejména v ranních a odpoledních špičkách se doprava dříve zpomalovala a tvořily se kolony.

Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1. (8. prosince 2025)
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1. (8. prosince 2025)
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1. (8. prosince 2025)
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1. (8. prosince 2025)
Podle ŘSD to bylo částečně způsobeno tím, že větší vozidla před omezením brzdila nebo zastavovala a přejížděla z levého do pravého pruhu, který je širší. V novém dopravním omezení zůstala šířka pruhů podle Rýdla téměř stejná. Pravý pruh v obou směrech je široký 3,15 metru a levý 2,15 metru.

Most Šmejkalka nebyl součástí rekonstrukce D1, která skončila na podzim 2021. Zakázka na jeho opravu byla vypsána samostatně. ŘSD chtělo podle Rýdla most zbourat a vybudovat jeho repliku, památkáři ale požadovali zachovat původní oblouk. Dělníci ho proto museli zajistit a osadit čidly, aby věděli, jak se při rekonstrukci chová.

Provoz na D1 omezuje oprava mostu Šmejkalka, práce potrvají dvě stavební sezony

Most překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi. Je nejstarším objektem na D1, postaven byl v letech 1939 až 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy ve směru na Brno byl vybetonován v roce 1941, levý o pět let později.

Délku stavby ovlivnila druhá světová válka, v jejíž době byly práce přerušeny. Stavbu nosné konstrukce dělníci dokončili po válce. V letech 1973 až 1977 ji upravovali. Most pak byl uveden do provozu při dokončení dálnice D1 z Prahy do Brna. V roce 1991 stavbaři most celkově opravili. Nynější rekonstrukce je největší za celou historii mostu.

