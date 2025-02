Na dálnici D5 u Rudné se srazila čtyři osobní auta, nehoda omezila provoz

13:22

Čtyři osobní automobily do sebe narazily krátce před polednem na čtvrtém kilometru dálnice D5 u Rudné na trase ve směru na Prahu. Po nehodě je cesta kromě levého pruhu, kde do sebe auta nabourala, průjezdná. Sdělila to mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.