Policisté vyšetřují útulek Bouchalka. Veřejný tlak teď může uškodit, říkají

Praktiky útulku Bouchalka, který funguje v Buštěhradu na Kladensku, vyšetřují kriminalisté. V případu prověřují podezření na týrání zvířat. Nikdo zatím není stíhaný. Útulek je soukromý, jeho provozovatelka Eugenie Sychrovská minulý týden řekla, že se do ukončení vyšetřování nebude vyjadřovat. Podněty se zabývá i ministerstvo zemědělství a inspektoři Státní veterinární správy.

Šest štěňat našel za vraty muž z Kladna. Strážníci zvířata převezli do útulku Bouchalka. | foto: Městská policie Kladno

Policisté z oddělení hospodářské kriminality přijali trestní oznámení, týká se možného týrání psů v útulku.

„Na základě obdrženého trestního oznámení kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat. Na prověřování celého případu kriminalisté úzce spolupracují s pracovníky krajské veterinární správy,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Policisté podle ní chápou citlivost případu, ale upozorňují, že některé aktivity mohou vyšetřování naopak zkomplikovat.

Štěně za desítky tisíc našli přivázané za městem. Pes už byl na pokraji smrti

„Vzhledem k vysoké míře medializace tohoto případu a aktivitám na sociálních sítích musíme upozornit, že šíření informací a celkově veřejný tlak může narušovat probíhající policejní prověřování,“ doplnila mluvčí.

Dodala, že do skončení prověřování nebude policie poskytovat žádné bližší informace, protože by hrozilo zmaření procesních úkonů.

Útulek se stará o psy převážně z Kladenska, smlouvu s ním má řada obcí i měst v regionu. Primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) minulý týden v reakci na kritiku Bouchalky uvedl, že Kladno by mohlo postavit nový útulek pro psy. Záměr ještě budou projednávat radní města.

