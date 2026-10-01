Do nových kategorií se mohou přihlásit řidiči, kteří splní podmínku znalosti jazyka pro běžnou konverzaci bez ohledu na národnost, sdělila společnost v tiskové zprávě.
„Víme, že pro část zákazníků může být jazyk skutečnou překážkou v mobilitě. Právě tuto jistotu chceme oběma kategoriemi nabídnout - ať už cestujícím, kteří se cítí lépe v češtině, nebo cizincům a firemním klientům, kteří preferují angličtinu,“ uvedl generální manažer společnosti Bolt pro Česko a Slovensko Jan Uhlíř.
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Taxikáře čeká test z češtiny a místopisu. Kritici varují před zdražením
Sněmovna minulou středu schválila možnost pro obce a města vyhláškou stanovit jako podmínku pro řidiče taxislužby na svém území zkoušku z českého jazyka nebo místopisu.
Podnět předložili jako pozměňovací návrh k novele zákona o silničním provozu pražští poslanci ANO Patrik Nacher a Robert Králíček. Předloha nyní míří do Senátu.