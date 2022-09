Bude to drahé, ale parkování pod zemí je budoucnost Prahy, míní Svoboda

Jaký výsledek byste v letošních volbách považoval za úspěšný? V minulých volbách měla sice ODS nejvíce procent, ale nakonec skončila v opozici.

Neznám žádného závodníka, který by šel na závod s tím, že bude poslední. Pro nás bude úspěch volby vyhrát, a především postavit fungující koalici. Ideálně takovou, kterou jsme postavili již před volbami (ODS, KDU-ČSL a TOP 09, pozn. red.)

Jako své téma akcentujete dopravu. Máte to napsané i v knize, že chcete: „Dokončit okruh. Jeden nebo rovnou dva.“ Proč se o okruhu stále jen mluví a de facto se nic neděje?

Dopravu musíme vyřešit z mnoha důvodů. Praha má celou řadu funkcí, které jsou na dopravu navázány. Přilétají sem návštěvy, zahraniční delegace. Provoz je tu obrovský, přitom je Praha historické město s historickým jádrem, které je uzpůsobené maximálně pro koně, a když se daří, projede jím i vůz. To je obrovský problém, a pokud se nevyřeší, bude to Pražany a jejich život velmi obtěžovat.

Proto považuji vyřešení dopravy, ať té pohybové, tak té v klidu, za zásadní. Od té doby, co jsme dodělali poslední část Blanky, se tady v podstatě nic neudělalo. O okruhu se hodně mluví, ale nikde se nekoplo. Přitom třeba takový Londýn má okruhy dva a Londýňané po nich jezdí i za cenu, že najedou o třicet mil více. Ušetří totiž čas.

Jste schopen to domluvit s vládou? V jiných rozhovorech jste zmiňoval, že v případě zvolení na magistrát poslancem zůstanete.

Okruhy máme dva, jeden městský a druhý státní. Mít možnost bojovat za ten státní, který městu uleví, mi přijde velmi důležité. Poslanecká sněmovna nejsou Pražané a je potřeba s nimi o tom diskutovat v klubech a na výborech. To je moje výhoda.

V další kapitole se věnujete parkování. Podle vás je cesta investovat do podzemních garáží. Máte spočítané, na kolik taková výstavba vyjde a kde všude by bylo možné garáže stavět? Zmiňujete totiž i historické centrum.

První a velmi důležitý krok je dát co nejvíce aut pryč z ulic, to městu ohromně uleví. Garáže se dají stavět různě, některá města je mají ve výškových budovách, to ale nejde dělat všude. Podzemní cesta je dražší, centrální Praha má několik etáží a všechny vrstvy mají historickou cennost. Nemůžeme tedy kopat všude a bude to drahé. Ale podle mě to stojí za to, když to pak ušetří Pražanům nervy a konečně budou mít kde zaparkovat. Musí se však naučit nebát se dát auta pod zem.

Co je podle vás nyní největším problémem Prahy?

Je to podle mě doprava a bydlení. Dopravu už jsem zmiňoval, bydlení je však stejně velký problém. Musíme být schopní poskytnout bydlení i mladým lidem. Ti představují efektivní pracovní sílu. Když tu nebudou moct žít, nebudou tu postupně chtít ani pracovat a Praha začne skomírat a odumírat. Musíme vytvořit systém, který umožní lidem dostupné bydlení.

S tím souvisí i další otázka. Jaký máte postoj k řešení energetické krize? Lidé teď často neřeší ani tak možnost koupě bytu, ale jestli mohou zaplatit za energie.

Energetická krize je záležitostí celé Evropy. Řešení nedokážeme udělat lokálně, musí to být komplex na úrovni celého kontinentu. Jsem rád, že Česko jako současný předseda EU zahájí jednání o řešení energetické krize, konkrétně o zastropování ceny elektrické energie. Ceny nemůžou růst donekonečna. Musíme se ale v nějaké podobě bránit tomu, abychom nerozbili celý systém, podívejte se, jak to vypadá v Maďarsku na jejich benzinových pumpách. Taková izolovaná řešení vydrží tři měsíce a pak krachnou.

Jak podle vás metropole zvládla nápor uprchlíků před válkou na Ukrajině? Daří se je podle vás integrovat do naší společnosti?

Jsem přesvědčen o tom, že řešení migrace Ukrajinců do naší země nebylo centrální. Konkrétně v Praze primátor všechno sabotoval, neustále podával protesty na vládu, vyhrožoval, že něco zavře. Nebylo to tedy podle mě systémové. To, že se to podařilo udržet, je zásluha starostů. Ti uvolňovali ubytovací prostory a dělali jednotlivé kroky pro příchozí uprchlíky. V současné době bohužel nemáme jasná a přesná čísla těchto migrantů na našem území. Je zřejmé, že jich významné procento odcestovalo. Na základě toho si myslím, že mimo jiné školy to mohou zvládnout a kvituji, že ukrajinské děti mají povinnost nastoupit u nás do školy.

Jak se je daří městu pracovat s informačními technologiemi? Nynější opozice poukazuje na některé pochybné IT zakázky pražského magistrátu. Je Praha chytrým městem?

Když tato koalice vznikla, měl jsem jedinou radost z toho, že tam jsou Piráti, kteří rozumějí IT. Alespoň to říkali. Bohužel se to neukázalo, když mluví primátor o IT, ajťáci se mu smějí. Praha potřebuje v informačních technologiích jednoduchý systém i pro staré lidi, kteří počítači ani mobilu nerozumějí. A ne Portál Pražana za dvacet dva milionů, kam nikdo nechodí.

S kým byste v případě úspěchu ve volbách šli do koaliční spolupráce? A s kým určitě ne?

Nešli bychom určitě s žádnými extremisty. Dříve to byli komunisté, dnes se jich mimo komunisty vyrojilo více. Nejdůležitější na sestavování koalice je podle mě vidět dopředu, jak to bude fungovat. Ta současná vznikla jen proto, aby nevládla ODS. Není se na ničem schopna domluvit a zastupitelstva se protahují do ranních hodin. My už koalici máme vytvořenou, když se v programu ostatních najde velký průsečík s tím naším, koalici určitě udělat můžeme.

I s hnutím ANO?

Ať chcete nebo ne, ODS i ANO jsou významnými hráči v pražské politice. V případě, že by existovala strana se jménem NE a měla by program, který by byl podle nás dobrý, půjdeme do toho i s nimi.

Významným hráčem je i dvojka na kandidátce SPOLU Jiří Pospíšil (TOP 09). Jak vnímáte kauzu Dozimetr? Byl vypovídat na policii, odešel bočním východem a médií se straní. Proč?

Kauza kolem Jiřího Pospíšila je uměle vytvořena. Piráti a Praha sobě hledají viníky, přitom za jejich vlády se stal tento největší korupční skandál od roku 1918. Já jsem začal odkrývat problematiku dopravního podniku, a než jsem se nadál, byl jsem odvolán. Kdo rozhoduje, ten za to zodpovídá. To je primátor a členové jeho rady. To jsem nebyl ani já, ani kolega Pospíšil.

Každého napadne, že kdyby o nic nešlo, tak to chce vysvětlit.

Pospíšil umí dobře komunikovat s novináři, neumí ale za sebe řvát a křičet. Myslím si, že toto jeho rozhodnutí není způsobeno tím, že by měl na zádech nějaký hřích. Tento způsob boje je pro něj prostě netypický.