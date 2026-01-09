Nepříčetný vraždil a utíkal z Bohnic. Žalobkyně navrhla soudu cizince vyhostit

Muže, který v nepříčetnosti vraždil, další lidi napadl a poté dvakrát utekl z pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích, navrhla státní zástupkyně za maření soudního rozhodnutí na deset let vyhostit. Soud bude pokračovat výslechem znalkyně 26. ledna, muž zůstává ve vazbě.

„Z psychiatrické nemocnice utekl opakovaně a nemá dostatečný náhled na své jednání,“ odůvodnil pokračování vazby soudce. Šestadvacetiletý cizinec, který do Česka přijel před šesti lety hledat práci, odmítl před soudem vypovídat.

Obžalovaný Yaroslav Yarynych u Obvodního soudu pro Prahu 8 (9. ledna 2026)
Muž předloni v lednu napadl dva lidi v pražském Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se pak přiznal k vraždě muže nalezeného dříve u Kyjského rybníka. Případ kriminalisté odložili, protože podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný, byla mu soudem nařízená ústavní léčba.

Loni v říjnu se nevrátil do léčebny z povolené vycházky, policie ho vypátrala následující den. „Chtěl jsem být na svobodě aspoň pár dní,“ uvedl muž podle zápisu z výslechu v přípravném řízení.

Nebezpečný muž loni opakovaně utekl z Bohnic, prohřešky se bude zabývat soud

Podle svých slov se chtěl sám později do nemocnice vrátit. Po několika dnech znovu utekl přes plot ze zabezpečené zahrady pavilonu a soud ho poté poslal do vazby za maření výkonu úředního rozhodnutí.

O tom, jakým způsobem bude s psychicky nemocným pachatelem naloženo, rozhoduje soud na základě znaleckého posudku. Podle vyjádření Psychiatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně bývají stavy nepříčetnosti často dočasné.

Skončil primář bohnické nemocnice, odkud dvakrát utekl nebezpečný vrah

„Léčba z rehabilitačního pohledu směřuje k zabránění recidivy jednání, zaléčení osoby a postupnému bezpečnému návratu do společnosti,“ uvedla loni odborná společnost. Po posouzení týmem odborníků má pacient povolené pod vlivem medikace i vycházky.

