Pyromanie je psychiatrická porucha, při které má dotyčný chorobnou oblibu v ohni a může zakládat požáry. Může být součástí některých duševních poruch, oheň může postiženému přinášet i sexuální vzrušení.
Nelze vyloučit, že by se ke svému okolí mohla chovat nepředvídatelně nebo impulzivně, ale celkově by neměla být nebezpečná, uvedl v pondělí policejní mluvčí Jan Daněk.
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Hledaná měří kolem 165 centimetrů, je hubená, má modré oči a dlouhé rovné blond vlasy. Naposledy měla na sobě černé krátké kalhoty, bílé tričko s krátkým rukávem a černé tenisky.
„Žena využila odchodu návštěvy z nemocničního pavilonu a spolu s ní objekt opustila,“ uvedl mluvčí.
V minulosti se podle něj dopouštěla žhářských útoků, zapalovala zejména kontejnery. Před hospitalizací byla bezdomovkyní a nejčastěji se pohybovala na území metropole, především v Holešovicích. Informace o hledané policisté přijmou na lince 158.