Bohnice ožijí hudbou i Havlovým odkazem. Mezi ploty zahraje víc než sto umělců

Jana Sobíšková
  7:20
Známí zpěváci i kapely, komici a divadelníci, workshopy, poradny a rodinná zóna – to vše už o víkendu čeká návštěvníky tradičního festivalu Mezi ploty v areálu bohnické psychiatrické léčebny.
Festival Mezi ploty se koná v areálu psychiatrické léčebny v Praze v Bohnicích (28. května 2016). | foto:  David Neff, MAFRA

„Festival letos znovu propojuje velké koncerty, divadlo i témata duševního zdraví. Chceme ukázat, že otevřenost vůči psychickým obtížím nemusí být těžké téma, ale přirozená součást života i veřejné debaty,“ přiblížila akci mluvčí festivalu Petra Makarjevová.

Ve dnech 30. a 31. května vystoupí v parku nemocnice mnoho českých hvězd, například stálice hudební scény kapela Lucie, která už čtyři dekády výrazně ovlivňuje vývoj české rockové hudby. Akci se ale rozhodla podpořit celá řada dalších hudebních i divadelních osobností.

Program

Výběr z festivalu Mezi ploty

● Centrální zóna
sobota: 12.00 Michal Hrůza, 19.00 Midi Lidi, 20.00 Lucie

neděle: 14.00 Děda Mládek Illegal Band, 16.00 Tomáš Klus, 17.45 KRYL MEZI PLOTY, 18.00 Xindl X, 20.00 Divokej Bil

● Divadelní zóna
sobota: 13.15 Léčivé divadlo, 16.30 Underground Comedy – Jiří Charvát

neděle: 16:30 Underground Comedy, 17.15 Na stojáka - Karel Hynek, 17.30 Na stojáka - Ester Kočičková

Rodinná zóna
sobota: 13.00 Diana Terekhová: jak přežít dospívání?

neděle: 13.00 Kamil Rain a Zbyněk Roboch: Restart: jak v digitální době neztratit sebe (a své zdraví), 16.00 Michal Považan a Kateřina Fialová: jak včas podpořit duševní zdraví vašich dětí?

Více na www.meziploty.cz

Patří k nim například Divokej Bill, No Name, Xindl X, Marpo, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová, Adam Mišík, Poletíme?, Michal Hrůza, Tomáš Klus a další. Celkem na deseti festivalových scénách vystoupí více než sto účinkujících.

Každoročně jde o jednou z největších a nejpestřejších kulturních událostí v hlavním městě, která i letos nabídne multižánrovou nadílku muziky, divadla i tance, ale kde především nebude chybět ani prostor bez předsudků mluvit o duševním zdraví.

Letošní ročník se zapojí do připomínek nedožitých 90. narozenin prvního českého prezidenta Václava Havla.

Návštěvníci si tak užijí například oceňované představení Antiwords v podání Spitfire Company, jednoho z nejlepších českých souborů fyzického a experimentálního divadla. Představení vychází z Havlovy hry Audience.

„Václav Havel byl pro mě osobně vždycky velká inspirace, a tak mám radost, že jeho narozeniny můžeme na festivalu oslavit tím nejlepším možným způsobem – představením jeho vlastní kreativity,“ říká ředitel a zakladatel festivalu Mezi ploty Robert Kozler.

Bohnice ožijí hudbou i Havlovým odkazem. Mezi ploty zahraje víc než sto umělců

