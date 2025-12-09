Začala revitalizace hřbitova bláznů. Vznikne tu i expozice s příběhy pohřbených

Po dokončení kaple chce městská část pokračovat obnovou cest, hřbitovní zdi, mohyly a instalací nového kříže. Projekt novinářům v úterý představili zástupci Prahy 8 při slavnostním poklepání na základní kámen.
Majitelem zpustlého hřbitova je hlavní město, které jej svěřilo do správy Praze 8. Hřbitov původně patřil bohnické psychiatrické léčebně a byli tam pohřbíváni zesnulí choromyslní.
Bohnický hřbitov bláznů se dočká důstojné opravy, dostaví i kapli a upraví cesty
Architektonické řešení kaple vypracovalo studio OHA architects. Torzo stěn kaple bude zpevněno a doplněno chybějícími částmi. Původní dřevěnou střechu nahradí konstrukce z oceli připomínající trnovou korunu, která má symbolizovat bolest a naději. Střecha bude otevřená, což má symbolizovat zranitelnost.
V interiéru kaple vznikne stálá expozice, která představí historii hřbitova a příběhy lidí, kteří jsou v areálu pohřbeni. Expozice bude mapovat konkrétní lidské osudy i legendy spojené s místem a současně sloužit jako prostor pro tichou vzpomínku, komorní pietní i vzdělávací akce.
Podle radnice má zhotovitel na dokončení prací přibližně sedm měsíců, kaple by tak měla být hotová před letními prázdninami 2026. Projektové dokumentace pro cesty a zeď mají být hotové na jaře příštího roku.
Po dokončení kaple plánuje radnice pokračovat dalšími etapami revitalizace, které zahrnují opravu pěších cest, rekonstrukci hřbitovní zdi, obnovu mohyly a instalaci nového kříže.
„Náš cíl je jasný - postupně obnovit celý areál a zpřístupnit ho tak, aby si lidé uvědomovali jeho historii a vážili si těch, kteří zde odpočívají. Zároveň nechceme narušit jeho jedinečnou atmosféru. Každý zásah musí být pietní a pokorný,“ uvedl místostarosta městské části Radomír Nepil (ANO).
|
Areál hřbitova, který se lidově nazývá hřbitov bláznů, je západně od psychiatrické léčebny a nedaleko zahrádkářské kolonie či zvířecího hřbitova. Znovu se na místě pohřbívat nebude, obnovit pohřbívání není možné mimo jiné proto, že nejsou známa konkrétní místa, kde jsou nebožtíci pohřbeni.
Hřbitov byl vysvěcen 12. září 1909 a jako první na něm byl pohřben jedenáctiletý František Janovský. Pohřbívat se tam přestalo v roce 1951. Hřbitov zabírá plochu asi 2,5 hektaru.