Začala revitalizace hřbitova bláznů. Vznikne tu i expozice s příběhy pohřbených

Autor: ,
  17:38
Radnice Prahy 8 v úterý zahájila rekonstrukci kaple na Bohnickém ústavním hřbitově, která je první etapou plánované revitalizace celého areálu. V kapli vznikne expozice o historii hřbitova a prostor bude zároveň sloužit pro pietní a vzdělávací akce. Dokončena má být příští rok před letními prázdninami. Práce mají stát 8,2 milionu korun bez DPH.
Kaple na Bohnickém ústavním hřbitově před revitalizací (9. prosince 2025).

Kaple na Bohnickém ústavním hřbitově před revitalizací (9. prosince 2025). | foto: ČTK

Praha 8 představila projekt revitalizace Bohnického ústavního hřbitova (7....
Kaple na Bohnickém ústavním hřbitově před revitalizací (9. prosince 2025).
Bohnický ústavní hřbitov před revitalizací (9. prosince 2025).
Bohnický ústavní hřbitov před revitalizací (9. prosince 2025).
17 fotografií

Po dokončení kaple chce městská část pokračovat obnovou cest, hřbitovní zdi, mohyly a instalací nového kříže. Projekt novinářům v úterý představili zástupci Prahy 8 při slavnostním poklepání na základní kámen.

Majitelem zpustlého hřbitova je hlavní město, které jej svěřilo do správy Praze 8. Hřbitov původně patřil bohnické psychiatrické léčebně a byli tam pohřbíváni zesnulí choromyslní.

Bohnický hřbitov bláznů se dočká důstojné opravy, dostaví i kapli a upraví cesty

Architektonické řešení kaple vypracovalo studio OHA architects. Torzo stěn kaple bude zpevněno a doplněno chybějícími částmi. Původní dřevěnou střechu nahradí konstrukce z oceli připomínající trnovou korunu, která má symbolizovat bolest a naději. Střecha bude otevřená, což má symbolizovat zranitelnost.

V interiéru kaple vznikne stálá expozice, která představí historii hřbitova a příběhy lidí, kteří jsou v areálu pohřbeni. Expozice bude mapovat konkrétní lidské osudy i legendy spojené s místem a současně sloužit jako prostor pro tichou vzpomínku, komorní pietní i vzdělávací akce.

Nemluví, dorozumívá se pouze posunky. Policisté pátrají, kdo je záhadný muž

Podle radnice má zhotovitel na dokončení prací přibližně sedm měsíců, kaple by tak měla být hotová před letními prázdninami 2026. Projektové dokumentace pro cesty a zeď mají být hotové na jaře příštího roku.

Po dokončení kaple plánuje radnice pokračovat dalšími etapami revitalizace, které zahrnují opravu pěších cest, rekonstrukci hřbitovní zdi, obnovu mohyly a instalaci nového kříže.

„Náš cíl je jasný - postupně obnovit celý areál a zpřístupnit ho tak, aby si lidé uvědomovali jeho historii a vážili si těch, kteří zde odpočívají. Zároveň nechceme narušit jeho jedinečnou atmosféru. Každý zásah musí být pietní a pokorný,“ uvedl místostarosta městské části Radomír Nepil (ANO).

Proč z Bohnic pustili vraha na vycházku? Psychiatr popisuje, jak se léčí schizofrenie

Areál hřbitova, který se lidově nazývá hřbitov bláznů, je západně od psychiatrické léčebny a nedaleko zahrádkářské kolonie či zvířecího hřbitova. Znovu se na místě pohřbívat nebude, obnovit pohřbívání není možné mimo jiné proto, že nejsou známa konkrétní místa, kde jsou nebožtíci pohřbeni.

Hřbitov byl vysvěcen 12. září 1909 a jako první na něm byl pohřben jedenáctiletý František Janovský. Pohřbívat se tam přestalo v roce 1951. Hřbitov zabírá plochu asi 2,5 hektaru.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Scheinherr: Za rozkopanou Prahu může „spící“ primátor. Hřib svádí vinu na ANO

Nejčtenější

Policejní kolos uvázl na kraji Prahy ve škarpě. Vytahoval ho velký vyprošťovač

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel policejní ostřikovač. (2. prosince...

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel v úterý večer policejní stříkač. Zasekl se, mnohatunový kolos tak ze škarpy vytahovali hasiči za pomoci velkého vyprošťovače. Nikdo se při události nezranil.

Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)

Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané...

Zásahovka vtrhla k zabarikádovanému muži, v bytě měl kanystr s hořlavinou

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Po více než třech hodinách vyjednávání se policisté dostali do bytu v pražských Malešicích, kde se zabarikádoval muž a hrozil zapálením budovy. Třiatřicetiletého muže zajistili a předali...

Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány

Shořel pneuservis ve Strašnicích, škoda je 200 milionů. V garážích byly i...

Noční požár pneuservisu z pátku na sobotu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle dosavadních zjištění byla příčinou...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

ONLINE: Nymburk si může zajistit postup, první půle v Baku však patří Sabahu

Sledujeme online
Basketbalisté Baku vystavují dvojnásobný blok nymburskému Riceovi.

Nymburští basketbalisté nastoupili v utkání 5. kola základní části Ligy mistrů na hřišti týmu Sabah Baku a v případě výhry si zajistí dvojutkání o postup do osmifinále. Svěřenci trenéra Orena Amiela...

9. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  17:43

Začala revitalizace hřbitova bláznů. Vznikne tu i expozice s příběhy pohřbených

Kaple na Bohnickém ústavním hřbitově před revitalizací (9. prosince 2025).

Radnice Prahy 8 v úterý zahájila rekonstrukci kaple na Bohnickém ústavním hřbitově, která je první etapou plánované revitalizace celého areálu. V kapli vznikne expozice o historii hřbitova a prostor...

9. prosince 2025  17:38

1:9, největší debakl Youth League. Mladí slávisté proti Tottenhamu zcela selhali

Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým...

Slávističtí fotbalisté do 19 let v závěrečném 6. kole ligové fáze Youth League prohráli v Londýně s Tottenhamem 1:9. Navzdory debaklu jsou Pražané blízko postupu do vyřazovací části. Pět gólů...

9. prosince 2025  16:41

Ozbrojení lupiči v Praze přepadli byt, obyvatelům vyhrožovali a vzali elektroniku

Pražští policisté vyšetřují loupež v Košířích. (9. prosince 2025)

Dva ozbrojení muži vnikli v úterý ráno do bytu v pražských Košířích. Od obyvatel si vynutili vydání osobních věcí a elektroniky. Jednoho z mužů zadrželi kriminalisté dvě hodiny po činu na Chodově....

9. prosince 2025  14:32,  aktualizováno  15:56

Kauza kokainu v krabicích od banánů pokračuje. Soud zrušil osvobozující verdikt

Trojice mužů, kteří podle policie zorganizovali dodávku několika stovek...

Odvolací soud zrušil osvobozující verdikt nad trojicí mužů, které obžaloba vinila ze zorganizování dodávek několika stovek kilogramů kokainu v krabicích s banány. Případ bývalého vedoucího pracovníka...

9. prosince 2025  15:30

Z Prahy do Kralup už jen pod ETCS. S novým jízdním řádem přijdou i další novinky

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Správa železnic (SŽ) zavede výhradní provoz pod evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS na téměř 30 kilometrech koridoru z Prahy do Kralup nad Vltavou. Od neděle 14. prosince, kdy začne platit nový...

9. prosince 2025  14:29

Nemluví, dorozumívá se pouze posunky. Policisté pátrají, kdo je záhadný muž

Kriminalisté pátrají po totožnosti muže, který nekomunikuje a je již více než...

Pražští policisté v Kobylisích objevili u kontejnerů neznámého muže, který byl silně znečištěný a s hlídkou nekomunikoval. Zdravotníci u něj pak vyloučili zranění a byl převezen do psychiatrické...

9. prosince 2025  13:11

Vlaky u Mnichovic už jezdí, most s uvolněnými kameny není vážněji poškozený

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

Vlaky u Mnichovic u Prahy jezdí na trati Praha - Benešov po obou kolejích, sníženou rychlostí na jedné z nich. Odborníci nezjistili vážné poškození tamějšího mostu. V pondělí vypadlo z mostu asi pět...

8. prosince 2025  20:19,  aktualizováno  9. 12. 11:18

Tři měsíce prázdnin. Škola prodloužila kvůli opravám volno, část rodičů se bouří

Základní škola Zárubova v Praze 12

Žáci Základní školy Zárubova budou mít téměř tříměsíční prázdniny. Odsouhlasili to radní městské části Praha 12. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny, která je podle usnesení už v...

9. prosince 2025  9:31

Hřib a Pospíšil končí ve vedení Prahy. Fórum Pirátů odhlasovalo nové obsazení

Zleva Jaromír Beránek (Piráti) a Tomáš Slabihoudek (TOP 09)

Pražské fórum Pirátů schválilo v online hlasování personální změny v pražské radě. S odchodem Zdeňka Hřiba (Piráti) a Jiřího Pospíšila (TOP 09) z rady a jejich nahrazením stranickými kolegy...

9. prosince 2025  8:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Škoda Auto vyplatí před Vánocemi bonus a prémie, štědré budou i další firmy

Den otevřených dveří v mladoboleslavské automobilce přilákal 80 tisíc...

Část středočeských zaměstnanců se může před Vánocemi těšit na bohatší výplatu než ve zbytku roku. Řada velkých zaměstnavatelů totiž vyplatí takzvaný 13. plat, prémie, případně jinou formu bonusu....

9. prosince 2025

Vlak v pražských Běchovicích srazil člověka. Na místě zemřel

Na železničním koridoru v pražských Běchovicích vlak srazil a usmrtil člověka....

Na železničním koridoru v pražských Běchovicích došlo v pondělí večer k tragické nehodě. Vlak tam srazil a usmrtil člověka. Informoval o tom mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. Provoz na trati byl...

8. prosince 2025  21:08,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.