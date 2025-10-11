Policie hledá muže, který utekl z Bohnic. Je nebezpečný a může zaútočit, varuje

  8:28
Pražští policisté pátrají po muži, který se v pátek nevrátil z vycházky do lékařského zařízení v Bohnicích. Tam soud muže umístil kvůli pokusu o vraždu. Policie upozorňuje, že je nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zadržet.

Hledaný nebezpečný muž utekl z bohnické psychiatrické léčebny. | foto: Profimedia.cz

Pětadvacetiletý muž se v pátek nevrátil z plánované vycházky zpět do lékařského zařízení v Bohnicích, kde měl být do dvaceti hodin. Tam se muž léčí se schizofrenií.

„Do lékařského zařízení byl umístěn v roce 2024 na základě rozhodnutí soudu, pro spáchání trestného činu vražda ve stádiu pokusu a to v několika případech,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Policie vypátrala nebezpečného muže, který vyskočil z okna a utekl z Bohnic

Upozorňuje také, že hledaný by měl být částečně zaléčený, ale medikace nebude fungovat déle než tři dny. Mluvčí také apeluje na veřejnost, aby se lidé nesnažili hledaného zadržet sami, ale případně kontaktovali linku 158.

„Muž je nebezpečný a může bezdůvodně zaútočit na kohokoliv. Po oznámení, že se muž nevrátil do léčebny po něm policisté okamžitě začali pátrat a prohledali možná místa, kde by se mohl nalézat, zatím se ho bohužel dopadnout nepodařilo,“ dodal.

Pacientům se žloutenkou A selhávají játra, případů v Praze rapidně přibývá

11. října 2025  8:28

