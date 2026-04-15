V Praze začalo blokové čištění ulic, hrozí pokuty. Přeparkujte a ušetřete tisíce

  17:47
Praha se pustila do pravidelného blokového čištění ulic. V plánu je průběžně od 1. dubna a cílem je zbavit městské komunikace zbytků zimního posypu a dalších nečistot. Přestože dotčené ulice jsou vždy označené s předstihem, řidiči si značek občas nevšimnou, nebo je ignorují. Pak následuje „odtah“ a pokuta.
ilustrační snímek | foto: Vítězslav Bureš, iDNES.cz

Jarní komplexní úklid města v režii Technické správy komunikací (TSK) znamená důkladný úklid chodníků a vozovek zařazených do systému blokového čištění.

„Technická správa komunikací klade důraz na kompletní úklid celého uličního prostoru, včetně rabátek stromů a pásů komunikační zeleně. Čištění začíná každoročně s příchodem jara a jeho cílem je odstranit zbytky posypového materiálu, prach a další nečistoty, které se v ulicích nahromadily během zimy,“ uvádí web městské organizace.

Apelujeme proto na řidiče, aby sledovali značení, které umisťujeme s týdenním předstihem, a předešli tak zbytečným nákladům za „odtah“ – technický úkon a pokutu.

Barbora Liškovámluvčí TSK

Přesný rozsah čištění a časy si lidé mohou přečíst na webu TSK a podle toho se zařídit. Přesto nezřídka dochází k tomu, že auto zůstane nepřeparkované a nastávají problémy.

„Přítomnost vozidel práce prokazatelně komplikuje a zdržuje,“ potvrzuje mluvčí TSK Barbora Lišková. Auto v takovém případě musí být buď nadzvednuto, nebo (pokud není odtah z technických důvodů možný), musí čistící technika auto objet, čímž ale vzniká nevyčištěné místo.

Manipulaci s auty provádí TSK v součinnosti s pražskou městskou policií. Bez její asistence a rozhodnutí nelze s vozidlem manipulovat.

„Čas strávený manipulací s odtahovými vozy a nutnost zvýšené opatrnosti při manévrování čisticí techniky kolem překážek narušuje časový harmonogram a snižuje efektivitu úklidu v dané lokalitě,“ dodává mluvčí.

Tuny štěrku, splachování vozovek. Praha uklízí po náročné zimě

Jenže manipulace s auty něco stojí a majitel se už podívá do peněženky. „Pokud je vozidlo nadzvednuto, musí majitel uhradit cenu za technický úkon ve výši 2 400 Kč a k tomu příslušnou pokutu za nerespektování dopravního značení,“ popisuje Lišková. Manipulaci s auty pak provádí Správa služeb hlavního města Prahy.

Jak dodává mluvčí městské policie Jiřina Ernestová, za porušení dopravní značky B28 může řidič na místě dostat pokutu do 1 500 korun. Jenže řidiči často nejsou na místě a tak se přestupky postupují správním orgánům. „V rámci správního řízení se pak výše pokuty pohybuje v rozmezí od 2 do 5 tisíc korun,“ dodává mluvčí strážníků.

A to stále není všechno. „Pokud by byl přestupek kvalifikován jako překážka, hrozí řidiči na místě pokuta od dvou a půl do tří a půl tisíce korun, ve správním řízení od čtyř do deseti tisíců korun, plus řidič uhradí také náklady na odtah vozidla,“ popisuje Ernestová.

Pokud se nepodaří dané místo pod autem vyčistit a zůstane nevyčištěné, technická četa se do lokality už nevrací. „Harmonogram je nastaven fixně a kapacity jsou v následujících dnech plně vytíženy v jiných částech metropole,“ dodává mluvčí TSK.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

